Новые рубежи евразийской интеграции Максут ИРЖАНОВ

Экспертное обсуждение было при­у­рочено к годовщине со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В нем приняли участие главы дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Казахстане, ответственные работники органов государственного управления РК, ведущие казахстанские эксперты, сотрудники КИСИ.

В центре внимания были актуальные вопросы взаимодействия стран – членов ЕАЭС, текущее состояние и проблемы, препятствующие эффективному интеграционному процессу, перспективные направления и отрасли для реализации совместных проектов, возможности дальнейшего сотрудничества и расширения организации.

Открывая «круглый стол», первый заместитель директора КИСИ Лейла Музапарова подчеркнула, что это уже второе такое мероприятие, которое проводит КИСИ совместно с СЦК при Президенте РК в рамках совместного совета по эксперт­ному обсуждению актуальных проблем.

– Безусловно, договор о Евразийском экономическом союзе, вступивший в силу с начала текущего года, ознаменовал собой качественно новый этап в развитии евразийской экономической интеграции. Данное событие заложило основные векторы дальнейшего развития региональной интеграции на Евразийском континенте на многие десятилетия вперед, – сказала она.

В декабре прошлого года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании Высшего евразийского экономического совета отметил, что 2015 год войдет в историю как начало нового этапа евразийской интеграции. «Впервые в истории необъятных просторов Евразии на добровольной, равноправной и взаимовыгодной основе создается экономическое объединение с мощным природным и ресурсным потенциалом, стратегически важные в глобальном и региональном плане транспортная, энергетическая и технологическая системы. Мы объединили свой экономический потенциал, отвечая на вызовы ХХI века», – эти слова Президента стали лейтмотивом выступления каждого, кто принял участие в обсуждении темы встречи.

В частности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Михаил Бочарников, подчеркнув актуальность темы евразийской интеграции на современном этапе, по праву занимающей важное место в жизнедеятельности наших государств, отметил личную роль Президента РК Н. Назарбаева, который стоял у истоков идей евразийского интеграционного процесса и интеграционного проекта.

Он также напомнил, что в Москве неделю назад в Доме приемов МИД РФ состоялась презентация книги российского писателя Сергея Плеханова «Не шелковый путь», рассказывающая не только о биографии Нурсултана ­Абишевича, его становлении как политика, но и повествующая о построе­нии им независимого процветающего государства, о его выдающемся личном вкладе в укрепление международной безопасности и формирование современного миропорядка, а также об идее создания Евразийского союза, которую он выдвинул еще в 1994 году.

– То, что Нурсултан Назарбаев смело и прозорливо предвидел и предлагал 20 лет назад в качестве новой формы взаимодействия бывших советских республик, сейчас приобрело реальные черты. С 1 января 2015 года начал функционировать Евразийский экономический союз. Государства-учредители изначально закладывали при его создании самые передовые подходы и международный опыт… Создание ЕАЭС является ответом государств-учредителей и на финансово-экономические вызовы. Объединенные общими интеграционными задачами, государства более успешно, чем в одиночку, могут отстаивать свои интересы в мировой системе хозяйствования. Эти идеи были развиты и повторены Нурсултаном Абишевичем в недавнем интервью телеканалу «Россия 24».

Мнения, что главное предназначение Евразийского экономического союза состоит в том, чтобы стать дополнительным источником экономического роста и всесторонней модернизации экономики стран-участниц, а также одним из значимых средств решения стратегических задач национального развития, придерживался и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РК Анатолий Ничкасов.

Он также отметил, что с начала 2015 года начала функционировать новая международная организация – региональная экономическая интеграция, обладающая международным правом субъекта, а Республика Беларусь первой вступила в председательство в Высшем евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и совете Евразийской экономической комиссии, где и обозначила свои основные векторы сотрудничества на этот год и на перспективу: Республика Беларусь исходит из того, что региональная экономическая интеграция является одним из ключевых факторов повышения устойчивости национальных экономик в условиях глобализации и нестабильности мировой экономической системы; государства – члены ЕАЭС намерены последовательно продвигать евразийские экономические процессы, не противопоставляя их другим интеграционным проектам; Республика Беларусь приветствует расширение числа участников евразийской интеграции и открытый, равноправный диалог ЕАЭС с другими странами, международными организациями, интеграционными организациями и проектами…

Что касается расширения состава ЕАЭС, то было отмечено, что практически с начала его функционирования полноправным членом ЕАЭС стала Армения, 8 мая текущего года были подписаны дополнительные протоколы по обеспечению добровольного присоединения к ЕАЭС Кыргызстана. На днях в Казахстане в рамках заседания Евразийского межправительственного совета будет подписано первое в истории ЕАЭС соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, на повестке дня начало переговоров с КНР по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

Таким образом, в современных условиях на Евразийском континенте происходят активные интеграционные процессы. К проекту евразийской интеграции подключаются новые участники, параллельно с ЕАЭС реализуется китайская инициатива «Экономический пояс Шелкового пути». Об этом говорили Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Казахстане Ара Саакян, советник министра экономики Кыргызской Республики Кубат Умурзаков, независимый политолог Адиль Каукенов, заведующий отделом экономических исследований Института евразийской интеграции Владимир Тельнов и другие.



