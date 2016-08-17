​Новые рубежи взаимодействия

Вместе с ним руководители оборонных ведомств Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудили вопросы функционирования и развития системы коллективной безопас­ности, меры по совершенствованию деятельности Объединенного штаба организации, перспективы планирования военного сотрудничества государств. Всего на встрече было рассмотрено 11 вопросов. В частности, главами оборонных ведомств шести стран утверждены план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2016-го и первое полугодие 2017 года. Также стороны утвердили положение о базовых научно-исследовательских организациях в области исследования проблем противовоздушной и противоракетной обороны. Дополнительно были внесены изменения в План мероприятий по реализации основных направлений развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ на период до 2020 года, а также в решение Совета министров обороны об учреждении военных геральдических знаков Объединенного штаба организации.

Организация Договора о коллективной безопасности была образована в 2002 году для укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиты на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета ее государств-участниц. На сегодня в составе ОДКБ создан ряд структурных органов, на постоянной основе проводятся совместные учения «Рубеж», «Взаимодействие», «Нерушимое братство» «Поиск». За прошедший период в связи с новыми вызовами и угрозами, а также в рамках укрепления взаимодействия и военного сотрудничества были сформированы Коллективные силы оперативного реагирования, Коллективные миротворческие, авиационные силы, создан Военный комитет на уровне начальников генеральных штабов.