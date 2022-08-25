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Кадровые назначения
Новые руководители возглавили национальные центры педиатрии и акушерства

На должности председателей правления АО «Национальный центр педиатрии и детской хирургии» и АО «Национальный центр акушерства, гинекологии и перинатологии» назначены Абай Кусаинов и Гульфайруз Уразбаева. Такое решение было принято на заседании Совета директоров НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Кусаинов Абай Зкриевич окончил Казахский государственный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова по специальности детская хирургия.

Начинал трудовую деятельность в 1995 году клиническим ординатором кафедры детской хирургии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, затем ассистентом, доцентом кафедры детской хирургии медуниверситета.

Имеет большой опыт работы в практическом здравоохранении. Долгое время, с 2010 года по настоящее время возглавлял ГКП на ПХВ «Центр детской неотложной медицинской помощи» г.Алматы.

С 2020 года по настоящее время является заведующим кафедрой детской хирургии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.

Детский хирург высшей категории, кандидат медицинских наук (Ph.D), отличник здравоохранения РК. В 2019 году стал обладателем ордена «Құрмет».

Вновь назначенная руководитель Центра акушерства, гинекологии и перинатологии Уразбаева Гульфайруз Галимовна окончила в 1995 году Алма-Атинский государственный медицинский институт им.Асфендиярова.

Гульфайруз Галимовна прошла все ступени трудовой карьеры, от врача акушер-гинеколога родильного дома № 2 г.Алматы, до заведующей отделением и главного врача Перинатального центра № 2 г.Нур-Султан.

С 2007 по 2011 год являлась заведующей отделением патологии беременности № 2 АО «Национальный научный центр материнства и детства».

Врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, организатор здравоохранения высшей квалификационной категории, магистр МВА по специальности «Менеджмент в здравоохранении» (2019г), отличник здравоохранения РК.

 

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