Новые скоростемеры устанавливают в Астане

С 25 февраля аппаратно-программные комплексы "Вокорд-Циклоп" будут запущены в промышленную эксплуатацию. В рамках проекта "Безопасный город" будет запущен 21 аппаратный комплекс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.
Такие скоростемеры расположены с учетом анализа аварийно-опасных участков города.
"Компания внедряет современные технологии для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы. Все это представлено у нас в проекте СКОЖ – "Система комплексного обеспечения жизнедеятельности жителей Астаны". В рамках этого проекта мы вводим в эксплуатацию аппаратно-программные комплексы для фиксации нарушений правил дорожного движения", – отметил заместитель председателя правления АО "Astana Innovations" Искандер Тажибеков.
По два скоростемера будут установлены на Кургальджинской трассе напротив очистных сооружений, по пр. Туран, 72, напротив Национального университета обороны, в южном направлении на выезде из города по трассе "Каркаралы" напротив коттеджного городка Garden Village, по ул. Керей и Жанибек ханов напротив ЖК "Саранда" и по ул. Байыркум напротив оптово-овощной базы. Пять приборов установят на ул. Сыганак (в самом начале улицы и в районе пересечения с пр. Орынбор), шесть приборов видеофиксации – на трассе Астана – Караганда напротив ТЦ "Метро", а также на участке между мостом объездного кольца и поселка Мичурино.
Особенностью новых приборов является их способность определения скорости объекта радарным и/или оптическим методом, при этом не проявляются внешние признаки работы. В целях предупреждения водителей были установлены информирующие знаки.
АПК "Вокорд" оснащены ИК-прожекторами, которые позволяют распознавать госномера в ночное время, точность определения составляет 98%.
"Новые комплексы от старых отличаются тем, что они регистрируют на скорость радарным и оптическим способом. Комплекс способен самостоятельно эту информацию сохранять и передавать после восстановления связи. Комплексы не имеют четкого рубежа измерения скорости, она фиксируется все время, пока транспортное средство находится в кадре данного комплекса", – пояснил Искандер Тажибеков.
Данные о фиксации транспортного средства будут предоставляться в едином электронном файле и включать в себя измеренную скорость движения автотранспорта, фотографию автотранспорта с отображением государственных регистрационных номерных знаков, сведения о местоположении измерителя, направлении движения транспортного средства, дате и времени фиксации фактической скорости автомобиля, разрешенной скорости на данном участке автодороги, информацию о зафиксированном нарушении ПДД. Сведения о нарушениях будут приходить в адрес автовладельца в виде предписания.
Отметим, всего с начала года с помощью систем видеофиксации ДВД Астаны выявлено около трех тысяч административных правонарушений скоростного режима.