Новые спекулятивные "пузыри" или крах мировой экономики?

Глобальный кризис поразил многие страны и втянул в свою пучину почти всех участников мирового хозяйствования. Все, что происходит в течение последних 8 лет в глобальной экономике, говорит лишь о том, что привычные методы управления и развития уже не работают. Мир кардинально изменился и требует соответствующих ответов на сложные вызовы. Ученые в один голос утверждают: для принятия адекватных и быстрых решений в складывающихся условиях необходимо систематически отслеживать ситуацию в мире, давать объективную оценку и учитывать возможные сценарии развития.Оценивая современное состояние мировой экономики, известные международные аналитические организации дают неутешительные прогнозы. Эти прогнозы звучат на фоне нарастания кризисных тенденций, сопровождающихся ростом госдолгов, безработицы, бедности, инфляции и дефляции, другими рисками и угрозами. В совокупности все это является одним из основных факторов роста международной напряженности, рисками для стабильного экономического развития мирового сообщества.А в это время Третья индустриальная революция стремительно наступает. Ее ощутимым сигналом для мировой экономики в XXI веке стал финансово-экономический кризис 2007–2009 годов, который все еще полностью не преодолен. Понятно, что для стран, нацеленных выбраться из него и войти в число успешных государств, требуется концептуальная переориентация экономик в сторону формирования и развития нового инфраструктурного и индустриального базиса. Лишь так можно обеспечить в будущем мощный инновационный рост национальной экономики, трансформировать экономические и мирохозяйственные связи.Однако, несмотря на принимаемые меры, мировая модель экономики остается преимущественно спекулятивной. В результате все деньги уходят на надувание новых "пузырей". И в такой ситуации экономика обязательно разворачивается к падению! Причем основанием для такого разворота может послужить что угодно. Новый глобально-системный кризис могут вызвать события экономического, политического, техногенного и другого характера. Ведь причина кризиса заключена в разбалансированности финансового и реального секторов экономики.Именно такая разбалансированность объемов товарной и денежной массы выступает первоосновой финансовых спекуляций. В связи с этим можно выделить три основные формы спекуляций. Первая и основная – это фиктивная, искусственная капитализация мирового рынка ценных бумаг. Вторая – обособ­ленное применение деривативов (производных финансовых инструментов – опционов, фьючерсов, форвардов, варрантов) без учета стоимости соответственных базовых активов. Третья – ажиотажное развитие кредита и долговых инструментов для финансирования экономических нужд на макро- и микроуровнях.Следует отметить, что во второй половине XX века эволюция корпоративного менеджмента в странах Европы изменила приоритеты, и главной задачей стало не повышение производительности труда, а рост стоимости акций (капитализации компаний). То есть если раньше работа топ-менеджмента оценивалась по наращиванию объема производства и снижению издержек, то в какой-то момент критерием стал рост стоимости акций.Наиболее полно соответствующее отношение к такой спекулятивной эволюции выразил в свое время российский ученый Дмитрий Менделеев. Он считал, что состояние, полученное без вложения труда, может быть нравственно, если только досталось по наследству. Поэтому капиталом, по его мнению, является только та часть богатства, которая обращена на промышленность и производство, но не на спекуляцию и перепродажу.Но именно на спекуляцию и перепродажу была нацелена неолиберальная модель экономики, внедренная в мире в 80-х годах прошлого века. В то время началась тенденция, когда регулирование финансовых рынков фактически отдавалось на откуп самим участникам этого рынка. Финансово-экономический кризис 2007–2009 годов продемонстрировал, к каким печальным последствиям может привести такая спекулятивная модель.Говоря в этих условиях о мировой валюте, каковой является доллар США, подчеркну, что его печатают без ограничений. А для того, чтобы мировая экономика не слишком "перегревалась" долларами, выпускаются всякого рода долгосрочные долговые обязательства и продаются на фондовых рынках. Затем вырученные доллары вновь пускают в оборот.По теории, в основе рыночной экономики должен лежать принцип, когда "спрос рождает предложение". Однако в ХХ веке открылся парадоксальный феномен: при массовом производстве обилие предложений, оказывается, может искусственно порождать собственный спрос! И этот процесс повторяется снова и снова, тем самым стимулируя бесконечный рост экономики. Но "вечно растущей" экономике нужен непрерывный потребительский бум. Поэтому банки снова и снова одалживают "идеальному потребителю" деньги, постоянно снижая при этом планку. И наконец, банки многих стран стали выдавать ссуды заведомо неплатежеспособным заемщикам...Следующей основной причиной мирового финансового кризиса является значительная перекапитализация мировой экономики. Например, капиталоемкость мирового ВВП еще в 2007 году составила около 120%, что, бе­зусловно, значительно превышает допустимые пределы. При этом в общем объеме капитала значительно возросла доля не реального, а спекулятивного капитала. По самым скромным оценкам, выпуск производных финансовых инструментов, различного рода деривативов, в 2008 году составил огромную сумму – около 63 трлн. долларов, что сравнимо со стоимостью реального мирового ВВП.Тем самым глобально-системный кризис поставил на повестку дня необходимость кардинальной перестройки всей мировой экономической системы. В этих условиях капитальные изменения, как утверждают многие эксперты, необходимы практически во всех сегментах, в том числе на финансовом, валютном, банковском и фондовом рынках. При этом на экономическую политику нового периода возлагается многоцелевая задача, которую можно сформулировать так: создание комплексных механизмов и новых методов регулирования рыночных отношений с целью обеспечения устойчивого экономического роста. Поэтому мировому сообществу необходимо сделать реалистичную оценку экономических процессов. В противном случае возможна неверная идентификация складывающейся экономической ситуации. И следовательно, принятие неадекватных управленческих решений.Важной мировой проблемой продолжает оставаться макро­экономическая несбалансированность, сохранение несоответствия между натурально-вещественной и стоимостной структурой ВВП. Между тем масштабы кризиса, его острота и протяженность в конечном счете определяются глубиной системных противоречий. Анализируя высказывания экспертов и политиков, приходишь к выводу, что данное обстоятельство по-настоящему системно все еще не осознано. Мировые политики, принимающие решения, упорно продолжают утверждать, что нынешний кризис имеет главным образом финансовый характер и порожден в первую очередь несовершенством контрольных механизмов. То есть государство якобы недостаточно последовательно и жестко надзирало за деятельностью финансовых учреждений и рейтинговых агентств, не контролировало должным образом процессы оценки инвестиционных и вообще бизнес-рисков, допустило, так сказать, излишний либерализм. В соответствии с этим назначается и "лечение".Вследствие этого в целях борьбы с мировым системным кризисом до сих пор не принято никаких мер по ликвидации разрыва между реальным сектором экономики, связанным с производством и обращением товаров, с одной стороны, и денежным обращением – с другой. Хотя именно этот разрыв стал основой создания, по сути дела, виртуальной и спекулятивной мировой экономики. Изобретение сотен финансовых инструментов, большинство из которых имеет весьма отдаленное отношение к реальной экономике, в течение последних 35 лет привело к колоссальной переоценке стоимости финансовых активов. Прочие деривативы в мире до сих пор не оценены, но их совокупная стоимость может оказаться еще больше.Французский банк Societe Generate выпустил отчет под не слишком оптимистичным названием "Наихудший долговой сценарий". В нем банк настоятельно советует своим клиентам готовиться к приходу второй, более мощной, волны финансового кризиса. Банковские эксперты давно и открыто называют прогнозируемый финансовый катаклизм "крахом мировой экономики". По их версии, мировые цены на золото будут только расти, а падение курса доллара и цен на недвижимость продолжится. Нефть вернется к уровню 50 долларов за баррель.Представители Societe Generate считают, что за последние годы антикризисные меры просто перенесли частные обязательства на государственные плечи. Прог­нозы аналогичного содержания в мире не редкость, однако они так и не находят должного отклика в экспертном сообществе и тем более среди политиков. Доктринально порочная практика искусственного стимулирования спроса привела к тому, что, по существу, нет ни одной крупной отрасли мировой экономики, способной самовоспроизводиться без привлечения кредитных ресурсов. Это означает, что мировая экономика в целом имеет отрицательную рентабельность и воспроизводится только за счет увеличения совокупного долга. Таким образом, мировой системный кризис в значительной степени – это кризис долга. Долга, из-за которого лихорадит страны Европы, и не только.