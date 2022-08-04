Фото пресс-службы МВД РК
Общество , Технологии
Новые способы борьбы с телефонными мошенниками обсудили главы МВД и Минцифровизации

Министр внутренних дел и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК обсудили на совместном совещании новые способы борьбы с телефонными мошенниками, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

В онлайн-формате в обсуждении приняли участие казахстанские операторы связи и общественники.

Открывая встречу, министр внутренних дел отметил, что вопрос интернет-мошенничества находится на контроле у Главы государства. Преступления в этой сфере сегодня заполонили всю страну.

За последние 6 лет число фактов интернет-мошенничества значительно увеличилось. Так, если в 2016 году произошла тысяча таких преступлений, то в 2021-м – уже 21 тысяча. С начала этого года зафиксировано 11 763 случая, причинен ущерб на 7 млрд тенге, задержан 571 интернет-мошенник и пресечена деятельность 17 преступных групп.

Интернет-площадку сегодня активно используют для обмена информацией, торговли и связи. Но и цифровые преступники не дремлют. Их сценарии постоянно меняются, а значит бороться с ними нужно сообща, применяя знания.

Напомним, ранее по инициативе МВД были ужесточены банковские процедуры идентификации клиентов при получении онлайн-займов. А недавно совместно с некоторыми банками страны удалось предотвратить перевод денег жительницы Актобе на счет мошенников.

Сегодня не менее актуальная проблема, когда мошенники используют сервисы по подмене абонентских номеров, спецприложения для удаленного доступа к телефонам и скрывают свое местонахождение.

Глава МВД подчеркнул, что нередко их соучастниками становятся соотечественники, которые обналичивают и переводят деньги по просьбе малознакомых лиц. Отправляя в этой связи запросы своим зарубежным коллегам, казахстанские правоохранители сталкиваются с бюрократией, которая мешает оперативному раскрытию дел. Этот вопрос Марат Ахметжанов планирует поднять на предстоящем заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.

В целом же, минимизировать факты телефонного мошенничества должна система блокировки подменных номеров. Сегодня ее активно интегрируют казахстанские операторы связи.

По словам министра цифровизации Багдата Мусина, трафик сменных номеров будет заблокирован до октября.

В свою очередь, Марат Ахметжанов призвал операторов сотовой связи оказать содействие в организации рассылки смс-предупреждений об интернет-мошенничестве.

Силами ведомства также проводятся оперативно-профилактические мероприятия. К примеру, на днях завершилась спецоперация "Антифрод", в ходе которой было раскрыто 300 преступлений.

На совещании, организованном по инициативе МВД, общественники предложили создать единую платформу, куда будет стекаться вся информация об интернет-мошенничестве.

В завершение встречи Марат Ахметжанов призвал соблюдать интересы бизнеса и рядовых казахстанцев, чтобы внедрение новых технологий в борьбе с интернет-преступлениями не создавало барьеры в получении госуслуг и финансовых операций.

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