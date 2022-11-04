Новые стандарты красоты? Вокруг конкурса "Мисс Казахстан" разгорелись страсти

По сложившейся традиции в каждом регионе проходят отборочные туры, выбираются лучшие из лучших. После этого их, как правило, отправляют участвовать в конкурсе за звание главной красавицы страны. Однако в этом году новоиспеченные организаторы несколько изменили правила. Они исключили из алгоритма «обязанность» брать на республиканский уровень региональных победительниц, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Обладательницам корон сообщили, что перед поездкой в Алматы их ждет онлайн-собеседование с организаторами. Беседа, по словам девочек, носила доброжелательный характер.

В социальных сетях своим мнением поделилась одна из участниц проекта Жанна Кубышева из Актау. По ее словам, по итогам собеседования, она была уверена, что прошла отборочный тур. Но потом узнала, что она, как и Мисс Кызылорда, Усть-Каменогорск, Уральск, Петропавловск, Талдыкорган и Тараз остались за бортом. И это при том, что девушки получили статус лучших в своих регионах.

Причину несоответствия озвучили только для Мисс из Уральска: она оказалась слишком юной для республиканского конкурса.

По словам победительницы из Тараза Гульжан Ауесбаевой, на собеседовании ее также очень обнадежили слова жюри, которые подчеркивали и ее красоту, и талант. Поэтому, когда девушка узнала, что не прошла конкурс, была удивлена и сильно расстроена.

Организаторы конкурса красоты, который пройдет в ноябре в Алматы, ответили на претензии красавиц. Директор «Мисс Казахстан» рассказала, что критерии отбора в этом году усилились. Однако не все организаторы в регионах справились с поставленной задачей и выбрали соответствующих критериям победительниц. Помимо привычных красоты, возраста и семейного положения, в условия добавили интеллект, духовную развитость и безупречную репутацию участниц.

Организаторы не отрицают, что отбор в этом году действительно серьезный. Каждая конкурсантка должна соответствовать не только титулу «Мисс Казахстан», но и званию «Мисс Мира».

- Мы поднимаем уровень этого конкурса, стремимся к тому, чтобы наша победительница, которая станет лицом «Мисс Казахстан», стала не просто участницей «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» или еще что-то, а вошла в топ. Следовательно, нам пришлось очень серьезно подойти к кастингу. Поэтому просто так для массы брать участниц мы не планировали, - прокомментировала директор Национального конкурса «Мисс Казахстан» Катрин Безверхова.

По ее словам, всего будет 25 претенденток на звание лучшей, они планируют набрать представительниц из всех городов Казахстана. Причем подавать заявки девушки могут напрямую, без региональных отборов и модельных агентств.

Эта новость несколько озадачила общество. Одни посчитали, что ужесточение критериев - хорошее начинание и прекрасная возможность представить Казахстан в beuty сфере на мировой арене. Другие - что организаторам республиканского конкурса все-таки стоило начинать с регионов. И уже там, на уровне городов не допускать к участию девочек, которые, по их мнению, не достойны звания «Мисс Казахстан».

Ирина Гончарова, Мангистауская область