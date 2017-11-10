​Новые страницы... отношений

Книга «Нурсултан Назарбаев и созидание Казахстана», написанная на английском языке, теперь доступна и для китайских читателей. До этого она уже была переведена на казахский, русский, арабский, турецкий, корейский и хорватский языки. Автор книги Джонатан Айткен, специально прилетевший из Лондона на презентацию в Пекине, поделился интересными подробностями.

– В 1957 году в каскеленскую школу, где учился Нурсултан Назарбаев, пришло письмо из Китая. Его написал студент, который спрашивал, хочет ли кто-нибудь с ним познакомиться и вести переписку? Но большинство смотрели на это скептически. У Казахстана с этой страной на тот момент не было никаких отношений. Тогда среди всех 250 учащихся школы 17-летний Нурсултан Назарбаев выдвинул инициативу написать ответ. На вопрос: «Зачем?» – он ответил, что хочет побольше узнать о Китае.

Автор отмечает: желание узнать Китай продолжилось и после того, как мечта юного Нурсултана сбылась. В первые годы независимости был решен ряд сложных проблем между двумя государствами. В то время, общаясь на равных с руководителями Поднебесной и используя мудрую дипломатию, он мастерски решил разногласия по поводу границ, сохранив мир между Казахстаном и Китаем.

– Я многому научился за то время, что переводил книгу на китайский язык, – отметил бывший посол Китая в Барбуде и Антигуа Цзян Чэнцзун. – Я нахожусь под глубоким впечатлением. Казахстан под руководством Нурсултана ­Назарбаева достиг больших успехов. Именно поэтому я хочу, чтобы все люди прочли эту книгу. Она очень легка для восприятия читателей, написана доступным языком, в ней много интересных моментов.

Книга основывается на исторических событиях, интервью с западными политиками и личных мемуарах Президента. Она вышла в свет в 2009 году и сразу стала бестселлером среди англоязычных читателей. В ней собраны новая история Казахстана, трудности, которые пришлось преодолевать, и победы на пути к независимости.

– Благодаря этой книге китайские читатели познакомятся с достижениями современного Казахстана, увидят, какой страной мы стали. Мы верим, в конечном итоге это поспособствует новому уровню культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, – сказал заместитель Премьер-министра РК – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов.

Вторая часть рабочей прог­раммы включала встречи с китайскими коллегами и руководителями крупных компаний, на которых обсуждался ряд вопросов сотрудничества, в том числе совместные инвести­ционные проекты. В частности, особое значение придается взаимодействию ученых двух стран. Аскару Мырзахметову были представлены проекты китайской Академии аграрных исследований. Как отметил директор департамента академии Сюй Мин, в Поднебесной очень высокий уровень развития сельскохозяйственной кооперации и страна готова поделиться своим опытом в этой области.

В рамках поездки Аскар Мырзахметов также встретился с руководителем госкомитета по контролю качества и карантину Чжи Шупином. Стороны подписали протокол о необходимых требованиях к конине, экспортируемой в Китай. Также состоялись встречи, призванные привлечь инвестиции в агропромышленный комплекс Казахстана.

– Переговоры прошли плодотворно. Мы подписали три меморандума и один контракт. В будущем с казахстанскими партнерами собираемся учредить агробиржу, – подчеркнул директор компании Crand China Ли Хунсин.

Помощь в обучении персонала и техническую поддержку в этом контексте окажет Даляньская биржа, являющаяся мировым лидером в биржевой торговле сельскохозяйственной продукцией. По словам председателя правления холдинга «КазАгро» Нурлыбека Малелова, на базе финансового центра «Астана» будет создана торговая платформа. Это позволит казахстанским фермерам адаптироваться к мировому рынку.

В целом с 2017 по 2024 год Пекин готов инвестировать 600 млн долларов в казахстанские ­проекты по животноводству.