Экономика
Новые сценарии развития нефтегазовой промышленности обсудили в Алматы профессиональные участники углеводородного рынка
Александр Вербинин

Основа экономического потенциала

Новые сценарии развития нефтегазовой промышленности обсудили в Алматы профессиональные участники углеводородного рынка и профильных государственных ведомств.

Казахстанская международная выставка и конференция «Нефть и газ» KIOGE 2022 в 28-й раз собрала делегатов из республики, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы участники смогли обсудить актуальные вопросы и крупные события в нефтегазовой промышленности государства и всего Каспийского региона.

Как отметил в своем выступлении на открытии встречи министр энергетики РК Болат Акчулаков, он считает очень важным наличие этой диалоговой площадки, содействующей развитию новых подходов и выработке конкретных решений для нефтегазового сектора в современных турбулентных условиях.

Отметив, что нефтегазовый сектор имеет ключевое значение в наращивании экономического потенциала нашей страны, министр напомнил, что Казахстан занимает одно из лидирующих мест по запасам и производству нефти в мире.

– Сегодня, по подтвержденным данным, Казахстан входит в чис­ло 15 ведущих стран, обладая 3% мирового запаса нефти. За 30 лет нефтедобыча в республике увеличилась почти в 3,5 раза – с 26,6 миллиона тонн в 1991 году до 90,5 миллиона – в 2019-м.
Объем нефтяного экспорта увеличился приблизительно в шесть раз. Благодаря этому, согласно информации ОПЕК, государство вошло в топ-10 стран – экспортеров неф­ти, – сказал глава Минэнерго.

Благодаря хорошему инвестиционному климату в Казахстане работают крупнейшие мировые нефтяные корпорации из стран Европы, Китая, России и США. За годы независимости объем прямых иностранных инвестиций в отрасль составил более 200 млрд долларов.

Обращаясь к аудитории, в которой собрались как действующие, так и потенциальные инвесторы, Болат Акчулаков рассказал, что Казахстан совершенствует законодательную базу в сфере недропользования в целях соз­дания еще более благоприятных условий для привлечения инвестиций.

В настоящее время идет к завершению работа по внесению законодательных изменений, необходимых для внедрения улучшенного модельного контракта. В частности, предусмат­риваются регуляторные и фис­кальные преференции в виде налоговых освобождений. Как ожидается, реформа позволит придать новый импульс улучшению инвестиционного климата в сфере недропользования, в частности в геологоразведке углеводородов.

Одним из приоритетов развития энергетической отрасли страны является нефтегазохимическая промышленность. Минис­терством разработан механизм специального соглашения об инвестициях для крупных нефтегазохимических комплексов по принципу «одного документа».

Министр поделился рядом конкретных примеров, де­монстрирующих, что программа развития нефтегазохимической промышленности уже находится в фазе реализации. По его словам, в Атырауской области планируется запуск производства полипропилена мощностью 500 тыс. тонн продукции в год, что выведет предприятие в топ-10 в мире.

В 2024 году планируется завершение строительства газоперерабатывающего завода в Атырауской области на базе сырья с месторождения Кашаган мощностью 1 млрд кубометров сырого газа и завода метанола в Западно-Казахстанской области мощностью 130 тыс. тонн в год.

Кроме того, на стадии проработки находятся проекты по выпуску полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год и бутадиена мощностью 186 тыс. тонн в год. В рамках осуществления данных проектов будет привлечено около 14 млрд долларов инвестиций. Планируется создание более 14 тыс. рабочих мест до 2025 года.

Министр также отметил, что Казахстан придерживается курса последовательного энергетического перехода и поэтапной декарбонизации нефтегазового сектора. Особое внимание при этом уделяется развитию возобновляемых источников энергии, переводу угольных станций на газ, разработке газовых месторождений и переработке газа, нефтегазохимии и водородной энергетики.

В соответствии с утвержденной концепцией по переходу Казахстана к «зеленой» экономике к 2030 году доля ВИЭ должна дос­тигнуть не менее 15% от общего объема выработки электроэнергии, а к 2050-му этот показатель должен достичь 50%.

Глава Минэнерго также отметил роль водородной энергетики в качестве одного из перспективных направлений дальнейшего развития энергетической отрас­ли Казахстана.

В целом, по словам главы Мин­энерго, наша страна во главу угла ставит международные принципы сотрудничества в энергетическом секторе, а также стремление к укреплению глобальной энергетической безопасности.

Несмотря на частое упоминание в докладах мейнстримных тем «энергоперехода» и ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), представители нефтегазового сектора дали понять, что сбрасывать со счетов нефть и газ еще очень рано.

Так, глава национальной неф­тегазовой компании «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев в своем выступлении на форуме подчерк­нул: Казахстан имеет достаточно большие запасы нефти и газа, в том числе неразведанные.

Только на 24% территории нашей страны была проведена геологоразведка. Это означает, что 76% территории республики до сих пор подлежат изучению на предмет наличия полезных ископаемых, а следовательно, таят в себе огромный потенциал для наращивания сырьевой базы.

В кулуарах конференции глава Минэнерго прокомментировал журналистам ряд наиболее острых вопросов, касающихся нефтегазовой отрасли. Болат Акчулаков сообщил, что ожидает полного восстановления работы мощностей Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) к середине октября, когда специально привлеченное судно заменит поврежденные танки плавучести причальных устройств. После этого все три нефтеналивных причала КТК должны будут заработать на полную мощность.

Ожидаемое полноценное возоб­новление работы КТК будет очень кстати, так как во второй половине октября к полномасштабной добыче на уровне 400 тыс. баррелей в сутки пос­ле решения ряда технических проблем вернется месторождение Кашаган, и это потребует дополнительных экспортных мощностей.

Касаясь темы необходимости диверсификации маршрутов экспорта казахстанской нефти, Болат Акчулаков отметил, что, несмотря на временные перебои в работе КТК, этот маршрут остается самым выгодным.

– Другие маршруты будут менее эффективными с точки зрения денег, но все же они смогут помогать экспортировать нашу нефть, – сказал министр, добавив, что меры, направленные на повышение инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли, могут привести к тому, что в перспективе через 10 лет в Казахстане может значительно вырасти добыча углеводородов.

К примеру, в следующем году добыча ожидается на уровне свыше 90 млн тонн в сравнении с 85,7 млн тонн в текущем году, а через несколько лет, когда завершится проект расширения Тенгиза, добыча превысит отметку в 100 млн тонн.

– Соответственно, нам нужно думать о том, как эти растущие объемы диверсифицировать, – заключил министр.

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