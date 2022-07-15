Общество
Новые тайники с оружием выявил КНБ в регионах Казахстана

В июне-июле 2022 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан совместно с органами полиции проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время “январских событий”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Обезврежена преступная группа в городах Шымкент и Тараз, у которых изъяты 3 пистолета, 2 единицы нарезного карабина “Сайга”, 2 ружья, пневматический пистолет, винтовка, а также 64 боеприпаса.

В городе Шымкент задержаны жители региона, причастные к грабежу охотничьего магазина “Kamerad” в Алматы. По месту их жительства изъяты 2 нарезных карабина “Сайга-12С”, пневматическое ружье и 71 боеприпас.

Дополнительно в окрестностях города обнаружен “схрон” с автоматом “Калашникова”, 2 пистолетами, охотничьим ружьем, гранатой “Ф-1”, 8 детонаторами для взрывных устройств и 43 боеприпасами.

Тайники с 2 автоматами “Калашникова”, 10 пистолетами, штурмовой винтовкой “SHTURM”, 3 гладкоствольными ружьями, гранатой и 476 боеприпасами выявлены в городе Тараз.

В Алматинской области обнаружены “схроны” с автоматом “Калашникова”, 4 пистолетами, 8 гладкоствольными ружьями, “обрезом”, 12 гранатами, 464 боеприпасами и оптическим прицелом.

Задержаны жители Талгарского района, причастные к незаконному хранению 2 автоматов “Калашникова”, гладкоствольного ружья, гранаты “Ф-1” и 180 боеприпасов.

Из “схрона” в южной столице изъяты 2 автомата “Калашникова”, 2 винчестера, 5 пистолетов, 5 гладкоствольных ружей, “обрез”, 20 гранат и 212 боеприпасов.

В Восточно-Казахстанской области из “схрона” изъяты охотничье ружье марки “ТОЗ”, 2 “обреза” и 13 боеприпасов.

При обыске личного автотранспорта у жителя Актюбинской области обнаружено и изъято охотничье ружье с 6 патронами.

У жителя Кызылординской области изъята винтовка “Derya” MK-10, похищенная из оружейного магазина “Kamerad” в Алматы.

В Туркестанской области изъяты револьвер, гладкоствольное ружье и граната.

Всего из незаконного оборота изъято: 68 единиц оружия, 36 гранат, 8 взрывных устройств, 1 529 боеприпасов.

По данным фактам проводятся досудебные расследования.

Мероприятия по розыску и изъятию вооружения из незаконного оборота продолжаются.

Популярное

Все
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Закон Республики Казахстан
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Жуткое убийство из прошлого
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Собака-улыбака
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Мой дом – неприступная крепость
Эхо дикого поля
Топтыгин пришел
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Проблема насилия над детьми в Казахстане связана с гендерным неравенством – ученый-юрист
Как представители "поколения независимости" понимают концепцию Нового Казахстана
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Человек чести
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
Важно для Казахстана и тюркского мира
«Черные лебеди» КТК
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Трагедия на Тенгизе
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Общество , Здравоохранение
Летальность по COVID-19 доведена до нуля в Казахстане – гла…
Общество , Здравоохранение
Новый прогноз по коронавирусу на три месяца озвучили в Минз…
Общество
"Доказательство" создания вируса оспы обезьян в лаборатории…
Общество
Новые подходы по управлению популяцией сайгаков обсуждены в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]