Новые тайники с оружием выявил КНБ в регионах Казахстана

В июне-июле 2022 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан совместно с органами полиции проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время “январских событий”, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Обезврежена преступная группа в городах Шымкент и Тараз, у которых изъяты 3 пистолета, 2 единицы нарезного карабина “Сайга”, 2 ружья, пневматический пистолет, винтовка, а также 64 боеприпаса.

В городе Шымкент задержаны жители региона, причастные к грабежу охотничьего магазина “Kamerad” в Алматы. По месту их жительства изъяты 2 нарезных карабина “Сайга-12С”, пневматическое ружье и 71 боеприпас.

Дополнительно в окрестностях города обнаружен “схрон” с автоматом “Калашникова”, 2 пистолетами, охотничьим ружьем, гранатой “Ф-1”, 8 детонаторами для взрывных устройств и 43 боеприпасами.

Тайники с 2 автоматами “Калашникова”, 10 пистолетами, штурмовой винтовкой “SHTURM”, 3 гладкоствольными ружьями, гранатой и 476 боеприпасами выявлены в городе Тараз.

В Алматинской области обнаружены “схроны” с автоматом “Калашникова”, 4 пистолетами, 8 гладкоствольными ружьями, “обрезом”, 12 гранатами, 464 боеприпасами и оптическим прицелом.

Задержаны жители Талгарского района, причастные к незаконному хранению 2 автоматов “Калашникова”, гладкоствольного ружья, гранаты “Ф-1” и 180 боеприпасов.

Из “схрона” в южной столице изъяты 2 автомата “Калашникова”, 2 винчестера, 5 пистолетов, 5 гладкоствольных ружей, “обрез”, 20 гранат и 212 боеприпасов.

В Восточно-Казахстанской области из “схрона” изъяты охотничье ружье марки “ТОЗ”, 2 “обреза” и 13 боеприпасов.

При обыске личного автотранспорта у жителя Актюбинской области обнаружено и изъято охотничье ружье с 6 патронами.

У жителя Кызылординской области изъята винтовка “Derya” MK-10, похищенная из оружейного магазина “Kamerad” в Алматы.

В Туркестанской области изъяты револьвер, гладкоствольное ружье и граната.

Всего из незаконного оборота изъято: 68 единиц оружия, 36 гранат, 8 взрывных устройств, 1 529 боеприпасов.

По данным фактам проводятся досудебные расследования.

Мероприятия по розыску и изъятию вооружения из незаконного оборота продолжаются.