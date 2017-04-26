​Новые технологии развивают рынок платежных услуг

На сегодня на рынке Казахстана потребителям предлагается широкий спектр платежных услуг, включая открытие и ведение банковского счета, дистанционный доступ к нему, выпуск и обслуживание платежных карт, денежные переводы без открытия счета, прием наличных платежей, выпуск электронных денег и иные инновационные платежные услуги. Основными поставщиками платежных услуг выступают банки Казах­стана, АО «Казпочта» и небанковские платежные организации, прошедшие учетную регистрацию в Национальном банке. В настоящее время в НБ РК зарегистрировано 19 платежных организаций.

Процедуры упрощаются

Ведение банковского счета представляет собой базовую банковскую услугу, включающую открытие счета клиенту и исполнение платежных указаний по данному счету, принятых банком через отделения при использовании традиционных платежных документов, а также посредством дистанционных каналов связи, таких как интернет-банкинг и иные способы осуществления платежей.

Последние изменения в действую­щее законодательство позволили оптимизировать процедуры открытия банковского счета.

Так, предусмотрена возможность подачи заявления на открытие банковского счета в электронной форме, сокращено количество документов, необходимых для представления юридическим лицом в банк при заключении договора банковского счета и открытии банковского счета, в том числе в электронном виде. Также предусмотрена возможность предоставления в банк документа с образцами подписей и оттиска печати, копий некоторых документов уже при дальнейшем обращении в банк для осуществления операций по счету.

Кроме того, ведутся работы по организации процедуры открытия банковского счета юридическим лицам электронным способом в момент регистрации предприятия.

Платежи переходят в онлайн

Вместе с тем глобальные изменения в платежной индустрии, характеризующиеся активным развитием и применением инновационных цифровых технологий, оказали значительное влияние и на отечественный платежный рынок – наблюдается расширение доли использования дистанционных каналов.

Так, за последние 5 лет объем операций, проведенных через дистанционные каналы связи и электронные терминалы, вырос более чем в 2 раза, составив в 2016 году 474,7 млн транз­акций на сумму 12,4 трлн тенге.

Банками на постоянной основе проводятся работы по улучшению сервисов интернет- и мобильного банкинга, расширяется спектр оказываемых клиентам услуг по управлению банковским счетом дистанционным способом. Нарастающее влияние цифровых технологий на рынок платежных услуг в последние годы сказалось на увеличении объе­мов операций посредством интернет⁄мобильного банкинга, которые в 2016 году составили 934,0 млрд тенге, что превышает показатели 2015 года в 2,3 раза. Каждый третий безналичный платеж физических лиц, осуществляемый дистанционным способом, проводится через интернет- и мобильный банкинг.

Платежные карты: активность использования растет

Основным электронным платежным инструментом у населения остаются платежные карточки, которые используются при оплате платежей в точках продаж с применением POS-терминалов, при покупке товаров и услуг на интернет-сайтах, при получении банковских услуг посредством интернет- и мобильного банкинга, а также при переводах между физическими лицами (P2P переводы) и при снятии наличных денег и осуществлении иных операций через банкоматы и банковские киоски.

На рынке платежных карточек представлены 25 банков и АО «Казпочта», а также специализированные компании, оказывающие процессинговые услуги по операциям с платежными карточками.

По состоянию на 1 апреля 2017 года, в обращении находилось 16,1 млн платежных карточек, держателями которых являются 14,4 млн человек. Показатели развития рынка демонстрируют положительную динамику повышения активности использования платежных карточек. Так, еще 3 года назад использовалось только порядка 40% находящихся в обращении платежных карточек, к 2017 году этот показатель превысил 50%, составив 8,2 млн единиц.

Повсеместное распространение сети обслуживания гарантирует доступность платежного сервиса населению в необходимом месте и в требуемое время. При этом статистические показатели платежной инфраструктуры показывают значительный рост сети POS-терминалов за последние 3 года (в 2,3 раза) по сравнению с незначительным приростом количества банкоматов (6,6%) и характеризуют проводимую банками политику по расширению безналичных платежей.

Развитие сети POS-терминалов, а также наблюдаемый рост количества предпринимателей, принимающих к оплате платежные карточки (в 2,9 раза за последние 3 года), способствовали созданию наиболее благоприятных условий для клиентов при расчетах за приобретаемые товары и услуги с использованием карточек. Сумма безналичных платежей с использованием платежных карточек составила в 2016 году 1 620,2 млрд тенге, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 57,2%.

Появление на рынке новых платежных инструментов и предъявление повышенных требований к работе оборудования способствуют совершенствованию применяемой инфраструктуры. Многие POS-терминалы поддерживают стандарты сотовой связи и являются мобильными, а также способны обслуживать бесконтактные платежные инструменты.

Для мелких торговых и⁄или обслуживающих предприятий имеется возможность использования mPOS путем подключения к смартфону. Также развитие получили бесконтакт­ные технологии, которые позволяют осуществлять платежи без физичес­кого соприкосновения платежной карточки и электронных терминалов или иных устройств в момент совершения операции. Так, из установленных в торговых и обслуживающих организациях POS-терминалов около 30% позволяют проводить бесконтактные платежи. Также на рынке представлены решения по использованию в целях оплаты товаров и услуг QR-кодов с зашифрованными реквизитами предпринимателей.

Сегмент платежных услуг по приему и обработке платежей, осуществляемых населением путем взноса наличных денег через платежные терминалы, обслуживают банки и частные платежные организации. На рынке Казахстана по состоянию на 1 апреля 2017 года установлено более 66 тыс. платежных терминалов. При этом активное развитие сети платежных терминалов способствовало усовершенствованию банкоматов путем реализации функции cash-in. Из общего количества банкоматов 17% имеют данную функцию.

Международные денежные переводы населения: сальдо отрицательное

Платежные услуги по переводам денег через системы международных денежных переводов, такие как «Золотая корона», Western Union, Unistream, Contact, «Лидер», «Анелик», «Система Всемирного почтового союза», «Быстрая почта», MoneyGram, Faster и иные, оказывают банки и АО «Казпочта». Объемы переводов денег через данные системы незначительны в сравнении с общими потоками безналичных платежей (составили в 2016 году 2,4 млн транзакций на сумму 405,3 млрд тенге), но покрывают нужды населения по осуществлению срочных, как правило, безвозмездных переводов.

Основной поток переводов денег через указанные системы был направлен в Россию, Узбекистан, Китай, Кыргызстан и Турцию. При этом отправленные переводы из Казахстана по системам денежных переводов значительно превышают поступления. Так, за 2016 год отправленные за рубеж переводы составили 382,2 млрд тенге, тогда как переводы из-за рубежа составили 248,5 млрд тенге (отрицательное сальдо составило 133,7 млрд тенге).

Для удобства клиентов

С 2013 года активное развитие получил рынок электронных денег. На 1 января 2017 года выпуск электронных денег осуществляли 11 банков республики, при этом для населения на рынке было представлено 16 систем электронных денег. Рост объемов операций с использованием данных инновационных инструментов за последний год по сравнению с 2015 годом составил 3,5 раза, достигнув уровня 154,2 млрд тенге.

При развитии рынка платежных услуг значительное внимание уделяется совершенствованию условий и способов осуществления периодических платежей, таких как коммунальные платежи, платежи в бюджет и в пользу отдельных провайдеров услуг, которые подлежат оплате населением на регулярной основе.

В области организации платежей в бюджет банки переходят на новый режим, который позволяет обеспечить моментальную передачу информации о проведенном плательщиком платеже от банка в систему государственного органа, что позволит оптимизировать учет исполненных обязательств плательщиками, автоматизировать процесс исключения плательщиков из спис­ков должников, а также направлено на ускорение процесса оказания государственных услуг.

За кадром

Для осуществления платежей и переводов денег в пользу других банков и их клиентов (межбанковские расчеты) по принятым от клиентов указаниям банки используют платежно-расчетные услуги Национального банка, предоставляемые посредством таких платежных систем, как Межбанковская система переводов денег и Система межбанковского клиринга. В 2016 году через платежные системы Национального банка было проведено 35,3 млн транзакций на сумму 590,7 трлн тенге. Учитывая значимость платежных систем для экономики Казахстана, основной акцент в их работе ориентирован на высокий уровень эффективности и доступности (беспрерывности) работы.

Также для межбанковских платежей используются сервисы частных карточных систем при расчетах операций с использованием платежных карточек, системы денежных переводов либо корреспондентские счета, открытые между банками.