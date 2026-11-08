Новые трамплины и ледовую арену построят в Щучинске

В городе началось строительство третьей очереди Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Здесь появятся четыре трамплина, школа-интернат на 300 мест и ледовая арена почти на три тысячи зрителей

Фото: Акимат региона

В Щучинске Акмолинской области приступили к строительству третьей очереди Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Проект предусматривает возведение новых спортивных объектов для подготовки казахстанских спортсменов к международным соревнованиям и Олимпийским играм, передает Kazpravda.kz.

На территории центра построят четыре учебно-тренировочных трамплина, специализированную школу-интернат на 300 мест и крытую ледовую арену, рассчитанную почти на три тысячи зрителей.

С ходом строительных работ ознакомился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Новый комплекс объединит спортивную и образовательную инфраструктуру. Помимо тренировочных площадок и учебных помещений, здесь предусмотрены условия для восстановления спортсменов, жилой корпус для преподавателей и необходимая инженерная инфраструктура.

«Наша главная задача – создать все условия для того, чтобы молодые спортсмены могли раскрывать свои способности, совершенствовать мастерство и добиваться высоких результатов. Для этого необходима современная инфраструктура, которая объединит качественное образование, полноценный тренировочный процесс и условия для восстановления. Новый комплекс позволит обучать 300 учащихся и обеспечит круглогодичную подготовку до 100 спортсменов, а также создаст базу для крупных соревнований международного уровня. Уверен, что эта база внесет весомый вклад в развитие зимних видов спорта и формирование спортивного резерва страны», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, строительство третьей очереди позволит расширить возможности действующего Центра олимпийской подготовки. Здесь смогут проводить учебно-тренировочные сборы, готовить спортсменов к соревнованиям различного уровня и развивать спортивный резерв страны.

Особое внимание уделят подготовке молодых спортсменов. Школа-интернат позволит совмещать обучение с профессиональными тренировками, а новая инфраструктура обеспечит условия для занятий зимними видами спорта в течение всего года.

Ожидается, что после завершения строительства центр станет одной из площадок подготовки национальных сборных и проведения крупных международных соревнований по зимним видам спорта.

#Щучинск #спортивный объект #Олимпийский центр

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