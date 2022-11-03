Фото: пресс-служба МИИР РК
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Новые требования для полетов дронов появятся в Казахстане

В Казахстане для полетов беспилотных летательных аппаратов будут предусмотрены новые требования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В рамках «Ашық сағат алаңы» представители Комитета гражданской авиации МИИР РК провели совещание по вопросам эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Во встрече приняли участие представители государственных органов, АО «Авиационная администрация Казахстана», бизнес-сообществ и Казахстанской ассоциации беспилотных летательных аппаратов.

По словам заместителя председателя КГА Ардака Утепова, в последнее время использование беспилотных летательных аппаратов стало популярным как для выполнения работ любительской и коммерческой аэрофотосъемки, так и профессионального мониторинга или доставки различных товаров. Количество пользователей дронов растет, в связи с этим возникают вопросы о правилах регистрации и использования летательных аппаратов.

«Постановка на учет, первоначальная подготовка внешних пилотов и выдача сертификатов, а также выдача разрешений на выполнение полетов над густонаселенными районами городов, поселков и авиационных работ осуществляются Авиационной администрацией Казахстана», – отметил Утепов.

Так, в настоящее время на учете находится 301 беспилотный летательный аппарат. В 2021-2022 годы выдано 223 сертификата внешних пилотов БПЛА, 34 разрешения на выполнение авиационных работ, а также 20 разрешений на выполнение полетов над густонаселенными районами, озвучили статистику в МИИР.

«В текущем году планируется принятие поправок в законодательство об использовании воздушного пространства Казахстана, которые предусматривают новые требования для полетов БПЛА. В частности, будут введены 2 категории: специальная зона для беспилотных судов и зона ограничения полетов для беспилотников», – отметили в министерстве.

 

 

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