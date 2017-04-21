Общество
Новые услуги предоставляют ЦОНы
В центрах обслуживания населения введена новая услуга – социальная – по приему заявлений на назначение пенсионных и социальных выплат, передает Kazpravda.kz.

"По инициативе Министерства труда и социальной защиты населения РК и при поддержке Министерства информации и коммуникаций РК в центрах обслуживания населения НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" с 1 апреля начали функционировать отдельные секторы оказания социальных услуг гражданам. Это сделано в целях повышения качества предоставляемых населению государственных услуг и позволит равномерно распределить потоки обратившихся в ЦОНы людей. С момента открытия этих секторов по республике сотрудники ЦОНов приняли документы на назначение пенсионных и социальных выплат, включая назначение базовой пенсии, пособий по утере кормильца, по инвалидности, на рождение и по уходу за ребенком, пособий на погребение, спецгоспособий и др. у более 42,5 тысячи граждан", – сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

Для безработных граждан в 237 ЦОНах республики работают сотрудники центров занятости, которые предоставляют информацию об имеющихся вакансиях, о программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, ставят на учет.

"Необходимо отметить, что для получения помощи в трудоустройстве от государства граждане сначала должны определить свой статус, относятся ли они к безработным или непродуктивно самозанятым. Определение статуса каждого гражданина позволит нам принять адресные меры по вовлечению безработных и непродуктивно самозанятых в активные меры содействия занятости, а также четко определить количество людей, за которых взносы в Фонд обязательного социального медицинского страхования будет перечислять государство. Нашим министерством проведена полная сверка по ИИН всего населения страны, зарегистрированного в государственной базе данных физических лиц, с информационными системами всех государственных органов. Сейчас во всех регионах активно проводится работа по уточнению статуса граждан путем подворового обхода. Безработные граждане могут встать на учет самостоятельно в центре занятости населения, ЦОНе (в секторе оказания социальных услуг), у акима сельского округа по месту жительства, в отделении АО "Казпочта" или через портал электронного правительства", – проинформировала вице-министр.

С начала месяца по вопросам, связанным с поиском работы, в столичные ЦОНы обратились 464 человека, из них 229 выданы направления на трудоустройство.

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