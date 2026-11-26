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В Карагандинской области в 2026 году современные модульные ветпункты будут открыты в 70 населенных пунктах. Один из них уже начал работу в селе Куланотпес Нуринского района.

Объект оснащен необходимым оборудованием, рядом построен специальный загон для скота. Это позволяет проводить ветеринарные процедуры непосредственно на месте и улучшает условия работы специалистов.

По словам заведующего ветпунктом Серика Жапарова, новая инфраструктура значительно упростила обслуживание сельских хозяйств.

«Раньше для проведения ветеринарных процедур приходилось выезжать в каждый двор. Теперь жители привозят скот непосредственно в ветпункт, где созданы все необходимые условия. Это экономит время и позволяет обслуживать больше хозяйств. Есть оборудованное помещение и специальный загон для животных», – отметил он.

До конца года в Нуринском районе введут еще 10 таких объектов. На 2027 год в области запланировано строительство дополнительных 70 модульных ветпунктов, 28 скотомогильников и пяти ветеринарных станций.

Развитие сети ветеринарных объектов ведется в рамках системной модернизации отрасли, которую Министерство сельского хозяйства реализует по Комплексному плану развития ветеринарии на 2026–2030 годы. Документ охватывает восемь направлений, включая обеспечение эпизоотического благополучия, развитие лабораторной диагностики, цифровизацию, кадровое обеспечение и ветеринарную фармацевтику.

В числе приоритетных задач – своевременная вакцинация и идентификация сельскохозяйственных животных, инвентаризация скотомогильников и приведение их ограждений в надлежащее состояние. Завершить соответствующие работы планируется до конца октября 2026 года.

На 2026–2027 годы на укрепление материально-технической базы ветеринарной службы предусмотрено 66,2 млрд тенге. По всей стране планируется строительство и приобретение 2 399 ветеринарных объектов.

Реализация этих мер позволит повысить доступность ветеринарной помощи в сельской местности, усилить контроль за здоровьем животных и укрепить эпизоотическую безопасность страны.