Новые виды лечения рака представит британский онколог в Астане

Общество
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Фото с сайта retas.ru
Казахстанские врачи-онкологи обучаются новым методам диагностики и лечения опухолей головного мозга у детей. В рамках проходящей в столице специализированной конференции член Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья, Международного общества детской онкологии, ведущий онколог GOSH Энтони Михалски проведет несколько мастер-классов для врачей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент по корпоративным коммуникациям Евразийской Группы Eurasian Resources Group.

В частности, доктор поделится новыми методами диагностики опухолей головного мозга, их молекулярной биологии у детей и младенцев. 

По словам Михалски, понимание молекулярной биологии опухолей важно для того, чтобы определить, к какой группе риска относится пациент. Так как почти все лекарства от рака работают блокированием молекулярных путей, вовлеченных в поведение опухолевых клеток.

"В последние годы молекулярные данные стали необходимы в группировании опухолей по рискам. Они позволяют классифицировать их на опухоли высокого или низкого риска и проводить лечение в зависимости от того, к какой группе риска относится пациент. Новые виды лечения онкологических заболеваний направлены на блокирование сверхактивных путей в раковых клетках. И врачу нужно знать, как эти пути работают, чтобы понять механизм действия лечения. Лекции и семинары, которые мы проводим, представляют обзорное понимание молекулярной патологии и того, как молекулярные заключения используются в терапии", – отметил Энтони Михалски.

Полученные знания помогут специалистам улучшить качество медицинского обслуживания в Казахстане. Таким образом, детские онкологи со всего Казахстана, принимающие участие в семинарах, получат новые знания, а дети – шансы на качественную медицинскую помощь.

"В нашей стране такие современные методы диагностики, как молекулярная биология опухолей головного мозга еще не применяются. И семинары Энтони Михалски, действительно, очень помогут нам в дальнейшей работе, позволят спасти не одну детскую жизнь", – поделилась впечатлением заведующая отделением онкологии-2 ННЦМД Бота Куанова, которая ранее в рамках проекта GOSH прошла стажировку в госпитале.

Напомним, Евразийская группа совместно с одним из лучших в мире медицинских учреждений в области педиатрии – лондонским госпиталем Great Ormond Street Hospital (GOSH) начала реализацию проекта по развитию отечественной медицины в 2011 году. В течение 5 лет ежегодно по два специалиста проходят трехмесячное обучение в Великобритании. Таким образом, всего в рамках проекта 12 молодых специалистов получили возможность повысить свою квалификацию, из них шестеро уже прошли стажировку, двое направлены в этом году, а четверо – пройдут обучение в лондонском госпитале в 2016 году.

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