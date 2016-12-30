​Новые вице-министры

Как сообщает пресс-служба Миннацэкономики, А. Жумагулов в последнее время занимал должность председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана». В 1997 году окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по специальности «экономика и менеджмент», в 1999 году – магистратуру Казахской государственной академии управления с присвоением степени ма­гистра экономики. Трудовую деятельность в банковской сфере начал с должности главного аналитика департамента исследований и статистики Национального банка РК. Помимо работы в банковской и инвестиционной сферах трудился в Министерстве индустрии и новых технологий РК в должности директора департамента базовых отраслей. Занимал должность управляющего директора АО «НУХ «Байтерек» и возглавлял совет директоров АО «Экспорт­но-кредитная страховая корпорация «КазЭкспорт­Гарант», а также входил в состав совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», АО «Национальное агентство по технологическому развитию» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

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Кадровые назначения были произведены вчера и в Министерстве финансов. Вице-министром ведомства стал Берик Шолпанкулов.

По данным пресс-службы Минфина, Б. Шолпанкулов занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ. Он родился в 1976 году в Алматинской области. В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «бухгалтерский учет, контроль и АХД», в 2016 году – Национальный университет обороны им. Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации, магистратуру, специальность «военное и государственное управление». Трудовую деятельность начал в октябре 1996 года с должности казначея отдела управления наличностью управления кассовых средств и государственного долга Комитета казначейства при МФ РК. Работал главным казначеем, начальником отдела этого же комитета. С октября 2001 года по июль 2004 года – начальник управления наличности и учета государственных обязательств МФ РК. С июля 2004 года по декабрь 2008 года – заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК. С декабря 2008 года по июнь 2014 года – вице-министр финансов. С июля 2014 года по ноябрь 2016 года – заместитель министра обороны РК по экономике и финансам.