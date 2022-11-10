Новые возможности для граждан

Подписанные публично Главой государства законы имеют для нас архиважное значение.

Они создадут прочный фун­дамент для демократических преоб­разований в обществе, укрепления основ государственного устройства страны и модернизации политичес­кой системы. Принятые законы в первую очередь имеют гуманистическую и правозащитную направленность. Так, впервые конституционным законом закреплены статус и гарантии независимости уполномоченного по правам человека, которые практически соответствуют европейским стандартам защиты прав человека.

С 1 января 2023 года начнет функ­ционировать Конституционный суд. Это означает, что каждому гражданину нашей страны предос­тавлена возможность напрямую отстаивать свои конституционные права и свободы. Конституционный суд будет решать, соответствует ли тот или иной нормативный правовой акт Основному закону. Акты, признанные неконституционными, отменяются и не подлежат применению со дня принятия Конституционным судом решения или с даты, им установленной. Такая модель имеется в большинстве развитых стран и позволяет установить верховенство права.

Кроме того, право обращения в Конституционный суд получают те, кто наиболее часто сталкивается с различными нарушениями конституционных прав граждан – Генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека. Также усилена правозащитная функ­ция Генерального прокурора и в целом предусмотрено комплексное развитие правозащитной сферы и деятельности.

Если же говорить в целом об изменениях в Конституцию этого года, то важно отметить, что в состав рабочих групп по внесению изменений и дополнений были включены и принимали активное участие представители неправительственных организаций, экспертного сообщест­ва. Каждая поправка тщательно обсуждалась и вносилась с учетом мнений большинства.

Реформы, на мой взгляд, однознач­но окажут позитивное влияние на жизнь казахстанцев, усилят механизм содействия правам человека и их защите, укрепят партийную систему, расширят возможности участия граждан в управлении государством, способствуя росту гражданской активности и инициативы.

Принятые законодательные акты закрепляют окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике. В частности, введен запрет на занятие близкими родственниками главы государства должностей политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора, запрет членства президента РК в политических партиях.

Усилены полномочия и контрольные функции Парламента. Введена новая процедура принятия законов. Конституционные законы будут приниматься на совместном заседании палат Парламента. Счетный комитет становится Высшей аудиторской палатой. Председатель палаты отчитывается в Мажилисе о своей работе два раза в год.

Введение в Казахстане смешанной системы (пропорционально-мажоритарной) формирования Мажилиса в соотношении 70⁄30 и избрания депутатов областных маслихатов в соотношении 50⁄50, а также переход к мажоритарной системе выборов городских и районных маслихатов повысят степень непосредственного участия граждан в формировании палаты Парламента и маслихатов. Вводится дополнительное основание и для лишения депутатского мандата – отзыв избирателями депутата, избранного по одномандатному территориальному округу. Благодаря этим новшествам представительная власть станет поистине народной.

Кроме того, перевод территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу позволит проводить выборы на более качественном уровне. С учетом выборов и периодических перевыборов акимов сел, городов, районов, депутатов маслихатов по одномандатным округам количество выборных процедур в течение года увеличивается во много раз.

Стала очевидной необходимость поэтапного введения выборности акимов. К примеру, опыт выборов сельских акимов продемонстрировал не только достоинства, но и недостатки прежнего законодательства. Были случаи, когда избиратели отдавали предпочтение другу или родственнику, оказавшимся в списке претендентов. Однако, как показала практика, на деле нужен аким-хозяйственник, умеющий коммуницировать с гражданами, готовый нести ответственность, работоспособный, порядочный, авторитетный, инициа­тивный, компетентный.

В свою очередь население, разочарованное в своем избраннике, тоже начинает более ответственно относиться к выборам. Таким образом, участие в выборах способствует росту политической культуры избирателей.

Теперь предстоят выборы акимов района, городов областного значения. Уверена, в перспективе граждане будут выбирать акимов городов и областей.

Словом, принятые законы нап­равлены исключительно на укреп­ление доверия между властью и гражданами страны.