Свежий выпуск Новые возможности для развития Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

В рамках долгосрочной социальной инициативы компании Beeline Казахстан бесплатный доступ к Интернету получили воспитанники Центра комплексной реабилитации «Кенес». Здесь с большим вниманием и заботой относятся к детям с особыми образовательными потребностями, нуждающимся в особом подходе в воспитании и обучении.

– Работа центра прежде всего направлена на создание в обществе благоприятного климата для особенных детей, – говорит генеральный директор Центра комплексной реабилитации «Кенес» Майра Сулеева. – Наши сотрудники работают с ними вот уже 23 года. Мы благодарны компании за подключение бесплатного Интернета – это новые возможности для развития и подготовки наших воспитанников к самостоятельной жизни.

Проект «Безграничные возможности» был запущен в 2014 году в качестве социальной инициативы компании. За это время к бесплатному скоростному Интернету уже подключили социальные учреждения в Павлодаре, Алматы, Шымкенте и Петропавловске. Доступ к Всемирной сети получили около 1 500 детей с нарушениями зрения и слуха, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. До конца 2015 года ожидается подключение еще 12 социальных учреждений по всему Казахстану.

Проект нацелен на устранение трудностей, которые возникают перед людьми с особыми потребностями. На прошлой неделе в Казахстане был принят проект Закона «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». Это позволит людям с ограниченными возможностями наравне с другими гражданами получить доступ к образованию, труду, информации и связи. А пока таким детям помогают в Центре комплексной реабилитации «Кенес», специалисты которого заняты коррекционной поддержкой, социальной адаптацией своих подопечных в среде обычных детей.

К слову, о сотрудниках центра. К работе с детьми здесь привлекают и людей с ограниченными возможностями. Так, преподавателем казахского и английского языков работает незрячая Лукерья Лоншакова, а системным администратором – Ринат Назипов, испытывающий проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Основная задача центра «Кенес» – реа­лизация модели комплексного сопровож­дения детей с нарушениями в развитии с самого раннего возраста. И они успешно с нею справляются. Ведь любовь, внимание и забота могут творить чудеса...