– В качестве основной обучающей программы в IT-классах закуплена франшиза международной образовательной программы Love to code. Данная программа позволит школьникам получить навыки построения простых алгоритмов, создания программ и web-сайтов по европейским образовательным стандартам. В будущем планируется открыть технопарк, что позволит решить проблему дос­тупности передовых цифровых навыков и знаний, – отметила Жанна Габбасова.

Реализация данного проекта в Атырауской области началась в сентябре 2018 года. С началом нового учебного года в 10 ­IT-классах стартовало обучение по программированию для детей в возрасте от 8 до 16 лет на русском и казахском языках.