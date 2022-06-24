Новые возможности древнего Саурана

Сауран, возникший как торговый центр на Великом шелковом пути, а в средневековье ставший центром Ак Орды, вернул свой «столичный» статус, а вместе с ним и новые возможности для развития.

Немного истории

Год назад на карте Туркестанской области появился новый район. Теперь в административно-территориальную структуру самого южного региона входят три города областного подчинения и 14 райо­нов. Самый молодой из них – Сауранский, созданный указом Президента РК в марте 2021-го.

Территориальная единица возникла не на ровном месте. В советские годы здесь располагался Фрунзенский район. Вообще же Сауран – средневековое городище, один из главных присырдарьинских населенных пунктов, упоминание о котором можно найти в письменных источниках X века. Там его описывали как веселый зеленый город, окруженный высокой стеной.

Сауран вошел в историю также как город с покачивающимися минаретами, которые в некоторых древних источниках называли чудом света. Благодаря стараниям археологов остатки медресе обнаружены под холмом в северной части площади городища, где в нее некогда вливалась магистральная улица. К сожалению, фундаменты – это все, что осталось от данной конструкции.

После того как город в XVIII веке был постепенно заброшен, для окрестных жителей он долгое время служил местом добычи строительного камня. К слову, кирпичи позднее легли в основу Жана Саурана, расположенного в нескольких километрах от старого городища.

Так угасло историческое поселение, которое в средневековье было тесно связано с древним Туркестаном, а в середине XIII века стало столицей Ак Орды.

Оба города были крупнейшими экономическими, торговыми и культурными центрами юга Казахстана. Расположенные в сорока километрах друг от друга, Сауран и Туркестан соперничали между собой и в определенные моменты истории административно подчиняли друг друга.

Последние несколько десятилетий часть территории нынешнего Сауранского района относилась к Туркестану, часть – к Кентау. Административное деление доставляло жителям отдаленных населенных пунктов массу неудобств. Оторванность от местных исполнительных органов отразилась на развитии сельской зоны, живущей в основном за счет развития аграрной отрасли.

Общая площадь Сайранского райо­на составляет около 650 тыс. га. В его составе 12 сельских округов. Здесь проживает около 109 тыс. человек, из которых 13 тыс. – жители райцентра, села Шорнак.

Этот населенный пункт, как и находящийся в 20 км от него древний Сауран, хранит дух истории, что уже само по себе служит определяющим фактором в его развитии. В непосредственной близости от Шорнака и Саурана проходит меж­дународная автомагистраль Западная Европа – Западный Китай, так что местные органы исполнительной власти первым делом поставили вопрос обустройства съезда с трассы к древнему городищу, чтобы увеличить приток туристов.

Поворот с трассы позволяет сразу же ехать на Сауран без необходимости преодолевать расстояние в 12 км до ближайшего разворота.

С трассы хорошо видны остатки крепостных стен древнего города. Возвышаясь над ровной степью и охватывая территорию городища площадью более 40 га, они непременно привлекают внимание всех, кто едет из Туркестана в Кызылорду или в обратном направлении. Достаточно свернуть с трассы и проехать по проселочной дороге чуть больше полутора километ­ров, чтобы оказаться вплотную к стенам высотой под 7–8 метров и к руинам средневекового городища.

Размеры Саурана потрясают. Тут невозможно не удивиться: как умудрялись люди посреди пустой знойной степи строить такие пот­рясающие города, укреплять их неприступными стенами и рвами, проводить канализацию и орошать пустынные земли?

Археологи утверждают, что ни одно городище в Казахстане не имеет столь хорошо сохранившихся крепостных стен, по которым можно восстановить всю систему средневековой фортификации. Уже решается вопрос о создании турис­тического маршрута, который свяжет Туркестан, Шорнак и Сауран.

Аким района Сауран Гани Рысбеков убежден, что к традиционному занятию сельским хозяйством обязательно нужно добавить развитие туризма. И обустройство съезда – лишь маленький штрих к реализации грандиозной задумки, включающей, в том числе, создание на городище музея под открытым небом. Это позволит максимально продлить жизнь уникального памятника археологии, увеличить приток туристов, а местных жителей обеспечить дополнительными рабочими местами.

Чтобы разнообразить туристическую программу, в районе решили возродить войлоковаляние – древнейшее текстильное искусство. Благо, в глубинке еще есть много мастериц, которые владеют технологиями предков. К тому же войлок полезен в быту, из него можно делать абсолютно все – от ковров до одежды.

Первым шагом на пути возрождения древнего народного ремесла стал конкурс, участие в котором приняли почти сорок апашек. Каж­дая из них готова передать свои знания и умения молодым, чтобы не просто сохранить секреты предков, но и превратить войлоковаляние в доходный бизнес.

Уже есть идея создать центр войлока, в котором туристам предложат самостоятельно включиться в процесс изготовления войлочных поделок, сполна прочувствовав тепло и податливость фактуры экологически чистого материала. А еще тут можно будет купить на память сувениры, одежду или предметы, используемые в быту.

Ближе к власти – меньше проблем

Создание Сауранского района обусловлено несколькими факторами. Один из них – отдаленность ряда населенных пунктов от административного центра. К примеру, Майдантал расположен в 120 км от Кентау. При столь значительном расстоянии до районного центра много не наездишься. После проведения административной реформы теперь аул от райцентра – Шорнака – отдаляют 60 км. Это уже совсем иное дело.

В июле позапрошлого года в сельском округе Шорнак произошел конфликт. Два парня в селе Космезгиле поссорились между собой в буквальном смысле слова из-за спичек. Перепалка чуть было не переросла в межнациональный конфликт.

В тот год на бытовой почве в населенных пунктах, вошедших в состав нового района, зарегист­рировали два десятка подобных стычек, каждая из которых могла перерасти в крупный инцидент.

В местном акимате не скрывают, что пришлось приложить немало усилий, чтобы утихомирить и примирить конфликтующие стороны. Всем было очевидно: куда более эффективно работать на предупреждение подобных негативных сценариев, а для этого власть должна быть максимально приближена к людям.

И то, что за последний год в области не было ни одной стычки ни на межнациональной, ни на религиозной, ни на бытовой поч­ве, – лучшее тому подтверждение.

– Сейчас мы планомерно работаем с населением, многие острые вопросы сняты, – заверяет Гани Рысбеков. – Люди нуждаются в тесном и доступном общении. Точно так же и для нас важно быть регулярно на связи с народом. Пример Саурана доказывает, что конструктивного диалога порой достаточно, чтобы быть не просто услышанным, но и решить наболевшие проблемы. И не всегда для этого требуется бюджетное финансирование.

Как только после указа Президента решили все бумажные и организационные моменты по созданию нового района, Гани Рысбеков и его команда объехали все населенные пункты. Повсеместно провели сходы с людьми, чтобы услышать голос народа, обозначить первоочередные задачи и составить список вопросов, требующих безотлагательного решения.

На общение с населением и определение болевых точек ушел месяц. По итогам встреч в перечень неотложных дел включили 158 пунк­тов. Нескольких месяцев хватило, чтобы практически половину из них решить. Сейчас в этом спис­ке осталось менее четверти ранее заявленных проблем, в основном серьезных, требующих солидных финансовых вливаний. Осуществление соответствующих проектов намечено на ближайшие три года.

Изначально все проблемные вопросы в акимате разделили на три группы. В первую выделили те, решение которых не требовало финансирования. Возникли они из-за недопонимания, бездействия и безынициативности, нежелания ответственных чиновников и руководителей хозяйствующих субъектов тщательно вникнуть в ситуацию и найти приемлемый для всех вариант решения.

Весьма показателен в этом плане пример, связанный с газификацией ряда населенных пунктов. В 2018–2020 годах были проведены строительные работы по прокладке газопровода и обеспечению природным газом села Ушкайык и еще ряда населенных пунктов, включая аул Теке, в котором проживает более 500 семей. Сети провели, а газ в дома людей так и не пришел. Граждане возмущались, писали жалобы, продолжая все это время топить печи дровами, углем и кизяком. И только после того памятного схода ситуация стала меняться.

– Финансовые средства не нужны были, чтобы к людям пришел природный газ, – поясняет заместитель акима Сауранского района Байдулла Оразбеков.– Все, что требовалась, так это скоординировать работу по подключению жилых домов к системе газоснабжения. Собрать вместе подрядчика, строившегося газопровод, газоснабжающую организацию, отказывающуюся принимать в эксплуатацию объект из-за недоделок, организовать абонирование потребителей и подать голубое топливо. Подрядчик не спешил устранять замечания на объекте, а газоснабжающая организация тоже не торопила его. В итоге страдали люди, на годы растянулось ожидание прихода природного газа. Только после того, как акимат провел «разбор полетов» и взял решение проблемы под свой контроль, в домах жителей сразу четырех населенных пунктов появился газ.

– Я, если честно, не верила, что нам его подадут, – говорит жительница села Теке Рахиля Бекбаева. – Теперь такая тяжесть с наших плеч упала. Комфортно и обед готовить, и дом отапливать. Дождались!

Работа по газификации региона продолжается. Для сел Карачик, Жуйнек, Орангай, Майдантал, Жибек Жолы, Яссы, Старый Икан разработана проектно-сметная документация. Предполагается, что строительные работы начнутся в текущем году. Для обеспечения газом еще шести населенных пунктов разрабатывается проектно-сметная документация.

Всюду стройка

– В районе, который стал большой строительной площадкой, возводится достаточно объектов социального значения, – знакомит с ходом работ Гани Рысбеков. – Будет улучшена инфраструктура. На этот год запланировано начало строительства административно-делового центра, под который отвели 38 гектаров. Он объединит три ближайших населенных пункта, и всем будет удобно сюда добираться. Параллельно рассматривается концепция Генерального плана административного центра Сауранского района – села Шорнак, ведется его разработка. Планируется, что генплан мы получим уже в этом году.

Среди первоочередных забот местной власти – благоустройство территории Шорнака. Еще в прошлом году здесь заложили сквер, уже успевший стать популярным местом отдыха у местных жителей. Озеленению райцентра намечено уделить особое внимание, учитывая жаркий, сухой климат. Вдоль международной трассы на сегодня уже высажены километры зеленых насаждений, оснащенных системой капельного орошения. И это только начало.

К ремонту дорог приступили с центральной улицы Шорнака протяженностью 5,6 км. Дорожные строители делают средний ремонт, обустраивая по обеим сторонам пешеходные и велосипедные дорожки. Позаботились и о самых маленьких жителях, запланировав строительство пяти детских игровых площадок.

Местные жители рады этим переменам, меняющим облик села. Но хотят большего. К примеру, чтобы у них был свой Дворец школьников и Дом культуры, исторический музей. С такой просьбой они обратились к акиму области Умирзаку Шукее­ву, который приезжал минувшей вес­ной, чтобы лично проинспектировать ход работ по строительству административных и социальных объектов в районе и благоустройству населенных пунктов.

А еще люди просили акима области помочь закрыть карьеры по добыче песчано-гравийной смеси, которые растут в геометрической прогрессии. От этого в колодцах местных жителей падает уровень воды. Централизованным же водоснабжением здесь пока охвачено лишь 90 процентов населенных пунктов. Но даже там, где вода как бы есть, требуется модернизация сетей. Потому что строились они в 2010–2012 годах по программе «Ақ бұлақ» и уже не справляются с возросшей нагрузкой.

В этом году в восьми населенных пунктах района по заказу управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области ведутся геологоразведочные работы по определению запаса подземных вод. В частности, будут расширены водопроводы в Космезгиле, Кумтиыне, Каратобе, Жуйнеке, Кызылжоле, Кумайликасе, Ибата и 32-м разъезде.

Кроме того, разработана сметная документация на проведение среднего ремонта систем водоснабжения в шести населенных пунктах. А вот жителям села Ойык снова придется ждать прихода качественной воды: истек трехлетний срок действия проектно-сметной документации, а водопровод так и не построили. Это тоже своего рода результат удаленности от райцентра. ПСД передали на корректировку, и только после этого акимат стал добиваться выделения финансирования для строительства водопровода.

Не иметь качественной питьевой воды Саурану, где еще в средневековье проходили подземные водоводы, так называемые кирязы, общей протяженностью почти в 110 километ­ров, по меньшей мере нелогично. Так что вопросы водоснабжения находятся под неустанным контролем и районной, и областной власти, как и благоустройство.

В Шорнаке строят три школы, уже сдали в эксплуатацию спорткомп­лекс и реабилитационный центр. Спортивные площадки появились также в селах Орангай, Карашык и Старый Икан. Причем условия для занятий спортом землякам создают местные предприниматели.

К примеру, в Старом Икане спортивный объект построил индивидуальный предприниматель Мамирхан Юлдашев, включившись в программу «Туған жер». На строи­тельство здания он выделил 416 млн тенге. Общая площадь спортивного комплекса – 1,5 гектара.

Комплекс работает по системе подушевого финансирования. Здесь 338 детей в возрасте от 6 до 18 лет бесплатно занимаются в спортивных кружках и секциях под руководством 28 опытных тренеров и инструкторов.

В текущем году в 32 населенных пунктах планируется установить детские площадки, построить футбольные поля, теннисный корт и площадки воркаута. На главных улицах в сельских округах появятся фонари.

Главный драйвер Сауранского района – сельское хозяйство. Местные жители занимаются земледелием и животноводством. Раньше в приоритете земледельцев было возделывание хлопчатника. Сейчас акцент сместился на овощи и фрукты.

В район пришел крупный инвес­тор, заложивший самый большой в стране сливовый сад. Под деревья сорта сливы Black Splendor, Black Diamond и Angeleno, которые дают урожай в течение 3–5 лет, строительство хранилищ и цеха по сортировке и переработке фруктов выделили 400 га. При выходе на промышленный объем сад обещает до 20 тонн сливы с гектара.

Компания предпринимателя Болатбека Нажметдинулы посадку сливовых деревьев организовала с использованием израильской технологии, считающейся передовой. Этот вид фруктов редко встречается на рынке, имеет стабильный спрос и высокую цену. Сорта адаптированы к климату региона.

Использование для полива системы капельного орошения позволит экономить воду, которая в регионе всегда была в дефиците.

– Уверен, что перед Саураном, история которого уходит в глубь веков, открывается прекрасная перспектива, – считает Гани Рыс­беков. – Мы будем работать в этом направлении. Когда люди поддерживают и есть результат, хочется работать с удвоенной энергией!