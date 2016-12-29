​Новые возможности региона

В письме от имени членов Кызылординского областного общественного совета, АНК области, Совета ветеранов, институтов гражданского общества и молодежных организаций, депутатов маслихата особо отмечается возрождение казахстанской части Аральского моря в качестве одного из достижений страны за прошедший период.

Также авторы письма обратили внимание на улучшение благосостояния населения региона.

«В результате реализованного по Вашей инициативе проекта по возрождению Арала мы словно заново родились. Поднялось настроение народа, вернувшегося к традиционному ремеслу. Рыбная продукция Аральского моря в производственных объемах отправляется в Европу по новой дороге, построенной по Вашему поручению. Благодаря поддержке сельскохозяйственной отрасли аграрии области из года в год устанавливают новые рекорды», – указано в обращении.

Кроме того, в письме отмечается рост жилищного строительства в регионе в рамках реализации программы «Нұрлы жол».

«В результате этих преобразований еще больше расцвел наш город, тысячи семей получили новые квартиры. Только за прошедшие три года в областном центре было построено 11 новых микрорайонов», – говорится в послании.

Авторы подчеркнули, что все сделанное за этот период позволяет с уверенностью назвать 25-летний юбилей Независимости истинно народным праздником, сообщила пресс-служба Президента.