​Новые возможности региона

Свежий выпуск
413

В письме от имени членов Кызылординского областного общественного совета, АНК области, Совета ветеранов, институтов гражданского общества и молодежных организаций, депутатов маслихата особо отмечается возрождение казахстанской части Аральского моря в качестве одного из достижений страны за прошедший период.

Также авторы письма обратили внимание на улучшение благосостояния населения региона.

«В результате реализованного по Вашей инициативе проекта по возрождению Арала мы словно заново родились. Поднялось настроение народа, вернувшегося к традиционному ремеслу. Рыбная продукция Аральского моря в производственных объемах отправляется в Европу по новой дороге, построенной по Вашему поручению. Благодаря поддержке сельскохозяйственной отрасли аграрии области из года в год устанавливают новые рекорды», – указано в обращении.

Кроме того, в письме отмечается рост жилищного строительства в регионе в рамках реализации программы «Нұрлы жол».

«В результате этих преобразований еще больше расцвел наш город, тысячи семей получили новые квартиры. Только за прошедшие три года в областном центре было построено 11 новых микрорайонов», – говорится в послании.

Авторы подчеркнули, что все сделанное за этот период позволяет с уверенностью назвать 25-летний юбилей Независимости истинно народным праздником, сообщила пресс-служба Президента. 

Популярное

Все
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Арестован экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев
В Астане задержали вора, который "разувал" припаркованные автомобили
Премьер-министр: в Казахстане изменится структура промышленности
Уволен гендиректор "Павлодарэнерго" — рабочая поездка Романа Скляра в Экибастуз
Матч Рыбакиной в Абу-Даби: произошла невероятная сенсация
Премьер-министр потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству
Источник достоверности и правдивости
Крупный пожар в банном комплексе в Семее: два человека пострадали (видео)
Стало известно, какие организации намерены проводить опрос общественного мнения на выборах
Мошенник обманул родственниц на 7 млн тенге в Павлодаре
Стабфонды начали реализацию лука
Километровая пробка образовалась на трассе в Туркестанской области (видео)
Чемпионат Азии по легкой атлетике стартовал в Астане
Зеленый свет: автомобилистам могут разрешить езду по автобусной полосе в Астане
Народную партию Казахстана на выборах представят 52 человека
Казахстан завоевал две медали в первый день чемпионата Азии по легкой атлетике
Концепцию молодежной политики и развития образования рассмотрели в Правительстве
Тела погибших в Турции казахстанцев доставили в Алматы
Землетрясение произошло в Казахстане
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Еще раз о кино
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история

Читайте также

Сапарбаеву вручили медаль "Еңбек ардагері"
Источник достоверности и правдивости
Вахтеры, на выход!
Вопрос особой важности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]