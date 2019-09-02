Новые возможности

О динамичном развитии Семея свидетельствует статис­тика. Год от года увеличиваются объемы производства в промышленности и аграрном секторах. Возрастают инвес­тиции в основной капитал. В текущем году бюджет Семея превысил 62 млрд тенге. С начала года построено 67 многоквартирных жилых домов и предстоит завершить еще 32. На глазах растет новый район «Карагайлы», рассчитанный в перспективе на 25 тыс. жителей. Первые 20 домов уже сданы. Как отметил в ходе встречи с общест­венностью Даниал Ахметов, в области дополнительно построят 375 тыс. кв. метров, из них половину – в Семее.

О поддержке населения, пострадавшего от испытаний на Семипалатинском полигоне, рассказала заместитель акима Восточного Казахстана Асем Нусупова. По ее словам, разработан проект реабилитационного центра на 150 мест, его строительство запланировано предварительно на 2021–2023 годы. Комплексную реабилитацию в нем смогут получить взрослые, а также дети и подростки от 1,5 до 18 лет. Глава региона предложил найти возможность помочь людям уже сейчас.

– Есть частные учреждения, например, пансионат в районе «Карагайлы», – отметил аким. – Можно в рамках государственно-частного партнерства открыть реабилитационный центр. Помощь будет оказана в первую очередь детям из многодетных, малообеспеченных семей и детям, родители которых пострадали от испытательного полигона.

На сегодня в Семее действуют 2 центра, оказывающих услуги по социальной реабилитации для 553 человек в возрасте 18 лет и старше. Кроме того, высокотехнологичные медицинские услуги оказывает больница скорой медицинской помощи, в оснащение которой за последние 3 года вложено 2,3 млрд тенге. Как подчеркнул Даниал Ахметов, дальше предстоит развивать человеческий капитал. Если раньше медиков отправляли на краткосрочное обучение в зарубежные клиники, то теперь врачей будут направлять на год.

– Это необходимо для того, чтобы набраться опыта, знаний и достичь международного уровня, – отметил глава области.

В заключение Даниал Ахметов посетил активно развивающийся район «Карагайлы». К Дню Конституции в торжественной обстановке он вручил ключи от квартир 15 медицинским работникам.

– Для моей семьи это счастливый день, – поделился в ответ эмоциями педиатр городской больницы № 2 Антон Рамм. – Спасибо государству за заботу. С самого начала я чувствую поддержку, оказываемую молодежи. Я получил образование, которое позволило хорошо сдать ЕНТ. ­Поступил на грант в медицинскую академию. Сейчас мне помогли с квартирой.