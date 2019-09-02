Новые возможности

Галина Вологодская

О динамичном развитии Семея свидетельствует статис­тика. Год от года увеличиваются объемы производства в промышленности и аграрном секторах. Возрастают инвес­тиции в основной капитал. В текущем году бюджет Семея превысил 62 млрд тенге. С начала года построено 67 многоквартирных жилых домов и предстоит завершить еще 32. На глазах растет новый район «Карагайлы», рассчитанный в перспективе на 25 тыс. жителей. Первые 20 домов уже сданы. Как отметил в ходе встречи с общест­венностью Даниал Ахметов, в области дополнительно построят 375 тыс. кв. метров, из них половину – в Семее.

О поддержке населения, пострадавшего от испытаний на Семипалатинском полигоне, рассказала заместитель акима Восточного Казахстана Асем Нусупова. По ее словам, разработан проект реабилитационного центра на 150 мест, его строительство запланировано предварительно на 2021–2023 годы. Комплексную реабилитацию в нем смогут получить взрослые, а также дети и подростки от 1,5 до 18 лет. Глава региона предложил найти возможность помочь людям уже сейчас.

– Есть частные учреждения, например, пансионат в районе «Карагайлы», – отметил аким. – Можно в рамках государственно-частного партнерства открыть реабилитационный центр. Помощь будет оказана в первую очередь детям из многодетных, малообеспеченных семей и детям, родители которых пострадали от испытательного полигона.

На сегодня в Семее действуют 2 центра, оказывающих услуги по социальной реабилитации для 553 человек в возрасте 18 лет и старше. Кроме того, высокотехнологичные медицинские услуги оказывает больница скорой медицинской помощи, в оснащение которой за последние 3 года вложено 2,3 млрд тенге. Как подчеркнул Даниал Ахметов, дальше предстоит развивать человеческий капитал. Если раньше медиков отправляли на краткосрочное обучение в зарубежные клиники, то теперь врачей будут направлять на год.

– Это необходимо для того, чтобы набраться опыта, знаний и достичь международного уровня, – отметил глава области.

В заключение Даниал Ахметов посетил активно развивающийся район «Карагайлы». К Дню Конституции в торжественной обстановке он вручил ключи от квартир 15 медицинским работникам.

– Для моей семьи это счастливый день, – поделился в ответ эмоциями педиатр городской больницы № 2 Антон Рамм. – Спасибо государству за заботу. С самого начала я чувствую поддержку, оказываемую молодежи. Я получил образование, которое позволило хорошо сдать ЕНТ. ­Поступил на грант в медицинскую академию. Сейчас мне помогли с квартирой.

Популярное

Все
На кортах планеты
Дневник Азиады
ИИ, один сплошной ИИ?
Забег, где важен каждый километр
Борьба за лидерство обостряется
Сохранить транзитные позиции
Очередной титул Ангелины
Объединять эпохи и культуры
Человек, опередивший время
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
22 медали – в копилке страны
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
От политических деклараций – к конкретным действиям
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Посадили тысячу деревьев
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
Годами в бегах
В Астане проходит Региональный экологический саммит
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
