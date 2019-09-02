Новые возможности
Галина Вологодская
О динамичном развитии Семея свидетельствует статистика. Год от года увеличиваются объемы производства в промышленности и аграрном секторах. Возрастают инвестиции в основной капитал. В текущем году бюджет Семея превысил 62 млрд тенге. С начала года построено 67 многоквартирных жилых домов и предстоит завершить еще 32. На глазах растет новый район «Карагайлы», рассчитанный в перспективе на 25 тыс. жителей. Первые 20 домов уже сданы. Как отметил в ходе встречи с общественностью Даниал Ахметов, в области дополнительно построят 375 тыс. кв. метров, из них половину – в Семее.