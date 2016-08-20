​Новые высоты – новые возможности

Свекольные поля в Алматинской области простираются далеко за горизонт. Как говорится, не видно ни конца ни края. По словам крестьян, производство сахарной свеклы имеет для региона по-настоящему историческое значение, а выращивать «сладкий корень» в Семиречье начали еще их деды и прадеды. Старшее поколение до сих пор хорошо помнит известную и популярную когда-то фразу: «Край Жетысу – это край сахарной свеклы». Но из-за остановки заводов по переработке свеклы эта культура стала постепенно приходить в упадок. Фермеры оказались в сложном положении, и без государственной поддержки о былой «свекольной славе» можно было бы забыть навсегда.

В августе 2014 года, посещая с рабочей поездкой Алматинскую область, Глава государства назвал конкретные направления, двигаясь по которым местные аграрии смогут добиться новых успехов. Среди прочих – восстановление былой славы Семиречья в качестве ведущего свекловодческого региона Казахстана. Всего за три года благодаря мощнейшей поддержке со стороны государства крестьяне показали просто фантастический результат, увеличив урожай с 30 до 250 тысяч тонн.

Одно из передовых хозяйств, в котором сделали ставку на сахарную свеклу и не прогадали – коммандитное товарищество «Хильниченко и К», что находится в Ескельдинском районе Алматинской области. Для главы товарищества Виктора Хильниченко рекордные 716 центнеров с гектара в прошлом году – сегодня уже не предел. Фермер наглядно продемонстрировал журналистам шестикилограммовые свекольные корнеплоды, однако прогнозами на урожай этого года заниматься не стал. Хлеб считают не на полях, а в закромах. Свеклу по-видимому тоже.

– Нам нужен был старт для развития производства, и этот старт нам дал Президент. Государство выделило миллиард тенге на развитие отрасли. Мы смогли купить самую современную технику. Сегодня получаем хорошие урожаи. Сахарная свекла – это самая высокорентабельная культура. В то же время это еще и очень высокозатратная культура. Считаю, что именно за развитием свекловодства будущее нашего региона, – отметил Виктор Хильниченко.

Его поддержал и глава КХ «Досанов КС» Хосан Досанов.

– Каждый крестьянин чувствует на себе государственную заботу, – подчеркнул он. – Идет субсидирование сельскохозяйственных культур, масличных, нам помогают с удобрениями. Дизельное топливо можно закупить по специальным ценам. Для аграриев создаются все необходимые условия, остается только работать. Работаем мы на совесть и считаем, что заниматься землей должны именно те, кто чувствует перед ней ответственность.

Поделились своем видением развития отрасли и другие сельхозпроизводители. В частности, как сказал фермер Сайлау Сулейменов, на земле работать не так просто, как некоторым кажется – посеял, собрал и так далее.

– Каждый профессиональный аграрий вам скажет сразу – это очень тяжелый и кропотливый труд. Чтобы что-то взять с земли, нужно много труда вложить в нее. Если не будешь вкладывать в землю свой труд, не будешь вкладывать минеральные удобрения и не будешь заниматься повышением плодородия почвы, то никогда земля не даст тебе хороший урожай, – отметил С. Сулейменов.

Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» остался доволен тем, как реализуется прямое поручение Главы государства. Мухтар Кул-Мухаммед пообщался с аграриями у кромки свекольного поля и пожелал удачи в предстоящей уборке урожая.

– Глава государства неоднократно обращал внимание руководителей региона на необходимости увеличения объема посевных сахарной свеклы. Если в прошлом году здесь переработано 120 тысяч тонн сахарной свеклы, то уже в этом году этот объем будет увеличен в 2 раза, до 220–240 тысяч тонн. В условиях кризиса это колоссальная разница. Потребность Казахстана в сахаре ежегодно составляет свыше 450 тысяч тонн, поэтому эта культура имеет очень большую перспективу. В регионе также увеличиваются посевные площади кукурузы, сои, возрождается алматинский апорт. Поручения Главы нашего государства не просто выполняются, они приносят пользу сельчанам и в целом способствуют развитию региона, – отметил Мухтар Кул-Мухаммед.

Сельское хозяйство – один из основных источников доходов Алматинской области. В последние годы в регионе делают акцент и еще на одном поручении Главы государства – глубокой переработке продукции. Яркий тому пример – масштабная модернизация Коксуского сахарного завода, который был построен еще в тридцатые годы прошлого столетия. В расширение и переоснащение производства вкладывается миллиард тенге. Конечная цель – удвоить объемы производства – до 25 тысяч тонн сахара в год. Речь идет о полноценном возрождении сахарной отрасли.

– Мы гордимся тем, что работаем на заводе, который имеет 80-летнюю историю. В прошлом году после весомой поддержки со стороны государства завод был отреставрирован и выпустил первую партию продукции. Это внесло огромную лепту не только в социально-экономическое развитие области, но и решило немало социальных вопросов, в числе которых трудоустройство местного населения. Сегодня здесь работой обеспечены 420 человек. В дальнейших планах не снижать, а наращивать темпы работ. И мы будем стараться устанавливать рекорды, – сказал начальник цеха ТОО «Коксуский сахарный завод» Аймуханбет Сыдыков.

В Алматинской области Мухтар Кул-Мухаммед ознакомился и с ходом реализации президентской программы «Нұрлы жол». На развитие инфраструктуры, строительство жилых домов и автомагистралей региону выделено более 36 миллиардов тенге. Один из важнейших объектов – реконструкция автомобильной дороги Алматы – Усть-Каменогорск, но здесь сложилась непростая ситуация. 141-й километр этой трассы проходит по территории Семиречья. Строители отстают от графика почти на несколько месяцев, работы выполнены лишь наполовину. Дорожное начальство, ответственное за этот объект, ссылается на неблагоприятные погодные условия. Такой ответ первого заместителя Председателя партии «Нұр Отан» совсем не устроил. Глава областного филиала АО «КазАвтоЖол» Батыр Дадамурзаев получил серьезное предупреждение.

– Если вы будете ждать у моря погоды, вам придется ждать очень долго. Зимой найдется причина – морозы, осенью – дожди. Я вас предупреждаю, если до ноября вы не сдадите этот участок, я буду инициировать передачу всех материалов в соответствующие органы, чтобы они проверили от и до, и качество, и освоение, – подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.

Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» отметил, что программа «Нұрлы жол» сегодня не имеет аналогов в мире. Ее полномасштабная реализация даст мультипликативный эффект развитию всей экономики Казахстана.

– В условиях глобального экономического кризиса только в прошлом году на реализацию программы «Нурлы жол» было выделено свыше 700 миллиардов тенге. В этом году выделяется 770 миллиардов тенге. В следующем году зарезервировано более 2 миллиардов долларов. Когда государство выделяет такие огромные деньги, должен быть учет и контроль. Это президентская программа, а Президент нашей страны – это Лидер нашей партии. Каждое его поручение находится на партийном контроле, – резюмировал Мухтар Кул-Мухаммед, особо подчеркнув, что именно благодаря программе «Нұрлы жол» у Казахстана есть возможность реализации самых амбициозных проектов, например, таких как «Хоргос – Восточные ворота».

– На границе с Китаем строится уникальнейший сухой порт – самый крупный на территории Центральной Азии. На строительство этого порта потрачено уже свыше 70 миллиардов тенге, и этот порт через автомобильные железные дороги будет соединять нашу страну с тремя океанами. Через Персидский залив с Индийским океаном, через автомагистраль Западная Европа – Западный Китай в сторону Атлантики выходим, через Гуанчжоу выходим на Тихий океан, – сказал М. Кул-Мухаммед, заметив, что «это просто фантастика!»

Начальник участка реконструкции дороги Алматы – Усть-Каменогорск Сымбат Молдашев отметил эффективность программы «Нұрлы жол».

– На данном объекте работой обеспечены 120 человек. Задействована вся нужная техника. Нам нужно успеть уложиться в сроки, и мы не должны подвести Главу государства. Партия «Нур Отан» по поручению Президента тщательно контролирует весь процесс выделения финансовых средств, а также освоение этих денег. Уверены, что к концу года данный участок автотрассы будет сдан в эксплуатацию, – заверил он М. Кул-Мухаммеда.

Представитель филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Нурхат Акылтаев в свою очередь признал, что есть небольшое отставание от графика. Также, по его словам, при строительстве дороги не были учтены пожелания местных жителей и сельхозпроизводителей.

– После вмешательства партии «Нур Отан» в проект будут внесены корректировки. Дорога строится в первую очередь для людей и на благо людей, – подчеркнул он.

Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» поручил руководству областного филиала усилить контроль за исполнением государственных программ. Это касается и индустриально-инновационного развития, темпы и качество которого Мухтар Кул-Мухаммед смог оценить на территории индустриальной зоны «Талдыкорган». Ее площадь превышает 590 гектаров. В инфраструктуру специальной площадки, где созданы особые условия для промышленников, уже вложили более четырех миллиардов тенге. 11 предприятий работают здесь уже сегодня. Всего же на территории индустриальной зоны в будущем планируется разместить свыше 70 современных производств.

Особое впечатление на Мухтара Кул-Мухаммеда произвел завод по углубленной переработке масличных культур стоимостью шесть миллионов долларов. Первую очередь строители обещают сдать уже в декабре этого года. Предприятие, оснащенное самым современным немецким оборудованием, не имеет аналогов не только в Алматинской области, но и во всем Казахстане. Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» похвалил руководство завода, которое заранее продумало весь бизнес-план и сумело еще на стадии строительства заключить контракты с Китаем на поставку подсолнечного масла в неограниченных объемах. Также уже в ближайшее время на территории индустриальной зоны «Талдыкорган» будет построен завод по рафинации и розливу растительного масла и специальная газонаполнительная станция.

– Одним из проектов в рамках индустриализации Казахстана является создание индустриальной зоны «Талдыкорган». Здесь со временем будет более 70 предприятий. Вот что такое президентская программа государственного форсированного индустриально-инновационного развития, – подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.

Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» также выразил надежду, что Алматинская область сможет выполнить поручение Президента и стать не только крупным аграрным, но еще и промышленным центром страны.

– Индустриальную зону «Талдыкорган» мы планируем сделать инвестиционно привлекательным местом, – сказал вице-президент ТОО «Агрокомплекс «Жетысу Мажико» Виктор Никифоров. – До конца года здесь проведут необходимые коммуникации, подъездные железнодорожные пути и автодорогу, которые строятся по программе «Нұрлы жол». Уже сейчас на территории промзоны создают три предприятия – завод по производству бетона, базальтовых плит, а также щебня и песка. Для бизнесменов это уникальная возможность. Государство создает максимально комфортные условия.

Посещая Алматинскую область, Мухтар Кул-Мухаммед констатировал, что вместе с экономическим ростом в лучшую сторону меняется и внешний облик Семиречья. В Талдыкоргане М. Кул-Мухаммед побывал в парке «Жастар», а также прогулялся по набережной реки Каратал, которая, без сомнения, превратится в новую достопримечательность областного центра и излюбленное место для отдыха горожан.

По итогам поездки по Алматинскому региону первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» провел встречу с областным партийным активом. Речь шла не только об успехах, но и о недостатках в работе. Мухтар Кул-Мухаммед заострил внимание руководства области на таких проблемных вопросах, как трудоустройство населения, микрокредитование, дошкольное образование и наличие трехсменных школ.

Первый заместитель Председателя партии подчеркнул, что главным приоритетом в деятельности каждого активиста «Нур Отана» должна быть работа с людьми.