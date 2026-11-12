Новые задачи культурного развития

Мнения
Александр Совостьянов, председатель правления ГТОБ «Астана Опера»

Послание Главы государства Касым-­Жомарта Токаева свое­временно и актуально не только в силу внешнеполитической и экономической повестки, которая в нем задана, но и потому, что оно емко и всесторонне описывает те вызовы, которым придется противостоять нашей стране в новом историческом цикле. Для деятелей искусства важно, что в Послании сфера культуры встроена в общую логику развития республики – через качество жизни, инфраструктуру, цифровизацию и человеческий капитал.

Фото: пресс-служба театра

Первое, на что я хотел бы обратить внимание, – это положение Послания о необходимости строительства объектов культуры, спортивных площадок и создания современной инфраструктуры для досуга граждан. Воспринимаю это как прямое указание на то, что государство готово вкладывать средства в материально-техническую базу культуры. Для «Астана Опера» это означает, что наступает этап, когда недостаточно просто качественно ставить спектакли, нам нужно думать о том, как инфраструктура театра вписывается в городскую среду и в жизнь гостей столицы. У нас есть уникальное здание, но вокруг него должна формироваться полноценная культурная среда. Думаю, что в скором будущем площадь перед театром мы будем использовать для проведения летних фестивалей.

Другой момент касается содержательного наполнения культурной жизни. В Послании прозвучала мысль о необходимости создания региональных творческих центров. Это, на мой взгляд, самый важный тезис для нас. Можно построить сколько угодно площадок и запустить сколько угодно цифровых сервисов, но, если на них нечего смотреть, эффект будет обратным. Поэтому «Астана Опера» видит свою задачу в том, чтобы новые инфраструктурные и цифровые возможности были обеспечены художественным продуктом высокого уровня – и через национальный репертуар, и через работу с молодыми композиторами и хореографами. Государство, вкладываясь в инфраструктуру и цифровизацию, вправе ожидать от нас не только отчетности по спектаклям, но и реального влияния на культурный уровень аудитории. В этой связи думаю, что мы могли бы организовать плодотворное сотрудничество с будущими творческими цент­рами, создать региональные гастрольные программы либо рассмотреть возможность организации филиалов нашего театра.

Также считаю принципиально важным вопрос цифровизации. В Послании она проходит сквозной линией, и для государственного теат­ра это тоже должно быть не абстракцией, а вполне конкретной задачей. Цифровизация имеет как минимум два измерения, и оба для нас важны. Первое – цифровая среда внутри театра, в этом плане мы уже полностью перешли на блок-платформу, которая дает артистам возможность в режиме настоящего времени видеть, где и какие идут репетиции, знакомиться с электронным расписанием на день, видеть важные объявления и многое другое. И второе – это цифровая среда для наших зрителей: мобильное приложение «Астана Опера» с виртуальными экскурсиями, обратная связь с публикой, онлайн-покупка билетов и другие сервисы позволяют театру выходить за пределы зрительного зала и охватывать аудиторию в регионах и за рубежом.

Кроме того, мы сохраняем наше художественное наследие: занимаемся оцифровкой всех своих постановок, архивов, нотных и сценографических материалов, что создает уникальную электронную базу. При этом хочу подчеркнуть: цифровизация не должна подменять живое искусство. В этом смысле Послание, где цифровизация увязана с качеством жизни, а не с погоней за показателями, задает деятелям теат­ра правильные этические и творческие ориентиры.

#мнение #послание #Астана Опера

Популярное

Все
В Уральске прошел региональный форум DIGITAL AQJAIYQ 2026
Открылся путь к жемчужине Тянь-Шаня
СОР31: Последовательные усилия приносят ощутимые результаты
В Семее заложили фундамент лицея «Білім-Инновация»
Учитывая реальные потребности сектора
Димаш, Хосе и домбра
В Кокшетау начали строить театр
Прививать интерес к книге
Воздух теперь под контролем
Атлас семян Улытауской области
Дроны-спасатели
Атыраусцы взяли верх
Второе золото Дакара
Премьер-министры Казахстана и Молдовы обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Цифровое будущее документального наследия
Более 700 казахстанцев отказались от социальных выплат - Минтруда
Новые задачи культурного развития
Уважать учителя не только на словах
Транспортные артерии экономики
Биомаркеры долголетия
Дорога в меднорудный край
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
В Астане прошел концерт группы «Saz&Soul»
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений
Инфраструктуру экстренной медпомощи расширяют в Астане
Народная стройка как стратегема Касым-Жомарта Токаева
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Польши
Оркестр имени Курмангазы исполнил знаменитые казахские кюи в Алматы
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Не просто выслушать, а найти решение
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов

Читайте также

Уважать учителя не только на словах
Социальное государство: от конституционного принципа к конк…
Важный шаг к открытости миру
Народная цифровая экономика: новый этап трансформации госуд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]