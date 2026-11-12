Новые задачи культурного развития

Послание Главы государства Касым-­Жомарта Токаева свое­временно и актуально не только в силу внешнеполитической и экономической повестки, которая в нем задана, но и потому, что оно емко и всесторонне описывает те вызовы, которым придется противостоять нашей стране в новом историческом цикле. Для деятелей искусства важно, что в Послании сфера культуры встроена в общую логику развития республики – через качество жизни, инфраструктуру, цифровизацию и человеческий капитал.

Фото: пресс-служба театра

Первое, на что я хотел бы обратить внимание, – это положение Послания о необходимости строительства объектов культуры, спортивных площадок и создания современной инфраструктуры для досуга граждан. Воспринимаю это как прямое указание на то, что государство готово вкладывать средства в материально-техническую базу культуры. Для «Астана Опера» это означает, что наступает этап, когда недостаточно просто качественно ставить спектакли, нам нужно думать о том, как инфраструктура театра вписывается в городскую среду и в жизнь гостей столицы. У нас есть уникальное здание, но вокруг него должна формироваться полноценная культурная среда. Думаю, что в скором будущем площадь перед театром мы будем использовать для проведения летних фестивалей.

Другой момент касается содержательного наполнения культурной жизни. В Послании прозвучала мысль о необходимости создания региональных творческих центров. Это, на мой взгляд, самый важный тезис для нас. Можно построить сколько угодно площадок и запустить сколько угодно цифровых сервисов, но, если на них нечего смотреть, эффект будет обратным. Поэтому «Астана Опера» видит свою задачу в том, чтобы новые инфраструктурные и цифровые возможности были обеспечены художественным продуктом высокого уровня – и через национальный репертуар, и через работу с молодыми композиторами и хореографами. Государство, вкладываясь в инфраструктуру и цифровизацию, вправе ожидать от нас не только отчетности по спектаклям, но и реального влияния на культурный уровень аудитории. В этой связи думаю, что мы могли бы организовать плодотворное сотрудничество с будущими творческими цент­рами, создать региональные гастрольные программы либо рассмотреть возможность организации филиалов нашего театра.

Также считаю принципиально важным вопрос цифровизации. В Послании она проходит сквозной линией, и для государственного теат­ра это тоже должно быть не абстракцией, а вполне конкретной задачей. Цифровизация имеет как минимум два измерения, и оба для нас важны. Первое – цифровая среда внутри театра, в этом плане мы уже полностью перешли на блок-платформу, которая дает артистам возможность в режиме настоящего времени видеть, где и какие идут репетиции, знакомиться с электронным расписанием на день, видеть важные объявления и многое другое. И второе – это цифровая среда для наших зрителей: мобильное приложение «Астана Опера» с виртуальными экскурсиями, обратная связь с публикой, онлайн-покупка билетов и другие сервисы позволяют театру выходить за пределы зрительного зала и охватывать аудиторию в регионах и за рубежом.

Кроме того, мы сохраняем наше художественное наследие: занимаемся оцифровкой всех своих постановок, архивов, нотных и сценографических материалов, что создает уникальную электронную базу. При этом хочу подчеркнуть: цифровизация не должна подменять живое искусство. В этом смысле Послание, где цифровизация увязана с качеством жизни, а не с погоней за показателями, задает деятелям теат­ра правильные этические и творческие ориентиры.