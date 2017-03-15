​Новые задачи Мажилиса

Открывая заседание, председатель Мажилиса акцентировал внимание депутатского корпуса на предстоящий период работы.

– Как вам известно, Глава государства публично подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Респуб­лики Казахстан», а также своим Указом утвердил комплекс мер по реализации данного закона. Мы должны принять меры, обеспечивающие деятельность нашей палаты в соответствии с требованиями Конституции. Нам также предстоит большая напряженная работа по внесению изменений в существующее законодательство в связи с конституционной реформой. Уверен, что депутатский корпус успешно решит все задачи, которые ставит перед нами Елбасы, – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Проект закона о ратификации Соглашения между Казахстаном и Сербией о международном автомобильном сообщении регулирует международные автомобильные пассажирские и грузовые перевозки между странами, а также транзитные перевозки через их территории и перевозки в третьи государства или из третьих государств.

Как отметил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, перевозчики при осуществлении перевозок пассажиров или грузов на основе взаимности освобождаются от уплаты сборов и платежей, связанных с владением или пользованием авто­транспортными средствами, а также использованием и содержанием автомобильных дорог государства другой стороны.

Регулярные перевозки пассажиров между государствами сторон или регулярные транзитные перевозки пассажиров осуществляются на основании разрешения, выдаваемого компетентными органами на пять лет. Для осуществления нерегулярных перевозок пассажиров между государствами требуется разрешение, выдаваемое компетентными органами, которое действует на одну перевозку в прямом и обратном направлении. Перевозки грузов между государст­вами сторон или транзитом по их территориям осуществляются без разрешений.

Отвечая на вопрос депутатов о том, какие преимущества получает наша страна, заключив соглашение, Женис Касымбек объяснил, что это открывает возможность через Сербию перевозить грузы в страны, находящиеся южнее – Грецию, Хорватию, Болгарию, и другие.

Мажилисмен Евгений Козлов напомнил, что в преамбуле соглашения указано, что стороны при подписании документа учитывают необходимость защиты окружающей среды и безопасность дорожного движения. Каков механизм защиты окружающей среды и безопаснос­ти дорожного движения, поинтересовался в связи с этим депутат.

Женис Касымбек подтвердил, что, действительно, в преамбуле эта норма наличествует, но самих конкретных норм в документе нет. В то же время и мы, и Сербия являемся участниками многих международных соглашений, в том числе и по экологическим стандартам, и придерживаемся этих норм. Соответствовать между­народным нормам экологичности и безопасности требует от нас и внутреннее законодательство. В частности мы, как и все европейские страны, перешли при международных перевозках на стандарт Евро-4. С середины нынешнего года планируется переход на стандарт Евро-5.

О том, вправе ли стороны применять к сторонам за нарушение положений соглашения санкции, не предусмотренные соглашением, в своем вопросе поинтересовался депутат Сакен Утебаев. По информации главы МИР, если такие случаи будут иметь место, то регулироваться они будут внутренним соответствующим законодательством. Стороны оповещают друг друга о наступле­нии такого случая, и уже каждая страна избирает меру ответственности нарушителя.

Мажилисмен Ахмет Мурадов попросил министра пояснить, как статья 4 соглашения, предполагающая перевозку опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением, датируемым 1957 годом, может регламентировать эти вопросы, если за прошедшие 60 лет изменились как сами транспортные средства, так и виды опасных грузов. А предлагаемая некоторыми экспертами прописка этих нюансов в самом соглашении может создать коллизию. Министр Женис Касымбек успокоил депутатов: Европейское соглашение 1957 года является базовым, в него десятки раз вносились различные изменения в зависимости от того, как меняются модификация транспортных средств и виды опасных грузов. Поправки вносятся ежегодно на конференциях. И Казахстан, и Сербия, и большинство европейских и азиатских стран являются участниками этого документа, поэтому нет необходимости вносить поправки в соглашение между Казахстаном и Сербией.

Одобрение палаты в этот день получили во втором чтении и поправки в законодательство по вопросам культуры. В первом чтении законопроект был одобрен Мажилисом 30 ноября 2016 года. В ходе обсуждения законопроекта рабочей группой депутатами внесены поправки, направленные на закрепление права местных исполнительных органов на выделение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов не только с техническим и профессиональным, послесредним образованием, но и с высшим и послевузовским образованием. Также предложены нововведения по определению статуса Национальной государственной книжной палаты РК, осущест­вляющей хранение и популяризацию печатных изданий, относящихся к культурному наследию народа Казахстана. Закреплены обязанности редакций средств массовой информации по предоставлению обязательных бесплатных экземпляров печатных изданий в Национальную государственную книжную палату, а в электронной форме – в библиотеки, имеющие статус «центральная».

Законопроектом предусматривается внесение поправок в Бюджетный кодекс и Кодекс РК об административных правонарушениях, а также в законы «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», «О языках в РК», «О средствах массовой информации», «О культуре», «Об образовании», «О государственных закупках».

И вчера же председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин представил палате нового депутата Альберта Рау, пожелав ему успешной работы. Мажилис избрал двух депутатов в составы постоянных комитетов: по социально-культурному развитию – Серика Сапиева, по финансам и бюджету – Альберта Рау.

На пленарном заседании рассмотрен также вопрос о переходе депутатов Мажилиса Мансурхана Махамбетова из Комитета по законо­дательству и судебно-правовой реформе и Артура Платонова из Комитета по социаль­но-культурному развитию в Комитет по вопросам экологии и природопользованию.