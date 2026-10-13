Новые здания в Казахстане не введут в эксплуатацию без проверки на доступность

Строительство
Дана Аменова
корреспондент

Среди выявленных недостатков – отсутствие поручней на пандусах, их установка с нарушением установленных требований, а также недостаточная ширина дверных проемов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 октября 2026 года в территориальные департаменты Минтруда поступило 562 заявления на согласование деклараций о соответствии строительных объектов, вводимых в эксплуатацию, требованиям доступности для маломобильных групп населения, сообщает Kazpravda.kz 

По данным министерства, согласовано 147 деклараций, или 26% от числа поступивших заявлений. По 259 заявлениям, или 46%, отказано в согласовании, остальные находятся на рассмотрении.

Отказы в согласовании связаны, в частности, с несоответствием объектов требованиям строительных норм и сводов правил в части обеспечения доступности. Среди выявленных недостатков – отсутствие поручней на пандусах, их установка с нарушением установленных требований, а также недостаточная ширина дверных проемов. Такие нарушения затрудняют безопасный доступ в здания и передвижение маломобильных граждан.

При этом часть обращений поступила по объектам, для которых согласование декларации в части обеспечения доступности не требуется.

«С 1 июля текущего года территориальные департаменты Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Минтруда осуществляют согласование деклараций в части обеспечения доступности объектов для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Данная функция реализуется в связи с введением в действие Строительного кодекса РК. При рассмотрении декларации территориальные департаменты подтверждают соблюдение требований по обеспечению доступа и передвижения маломобильных граждан. Их согласование относится именно к доступности объекта. Качество строительно-монтажных работ, соответствие выполненных работ проекту и приемка объекта в эксплуатацию обеспечиваются заказчиком, подрядчиком и другими участниками строительства в пределах установленных полномочий», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что оценка доступности предполагает комплексный подход. Важно учитывать не только наличие пандуса или поручней, но и возможность человека безопасно попасть в здание, передвигаться внутри него и пользоваться необходимыми услугами.

При этом рассматриваются доступность входных групп и путей движения, соответствие пандусов, поручней и дверных проемов установленным требованиям, доступность санитарных помещений, а также наличие необходимой визуальной, тактильной и иной навигации. Учитываются потребности различных категорий маломобильных граждан, включая людей, передвигающихся на креслах-колясках, лиц с нарушениями зрения и слуха.

Создание доступной среды имеет значение также для пожилых людей, граждан с временными ограничениями передвижения и людей с детскими колясками. Поэтому основным результатом соблюдения требований должна быть фактическая возможность безопасного доступа к зданиям и услугам.

Работа министерства в данном направлении направлена на предупреждение барьеров на этапе подготовки строительных объектов к вводу в эксплуатацию и обеспечение доступности инфраструктуры для граждан, добавили в пресс-службе.

#проверка #строительство #здания #пандусы

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