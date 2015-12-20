Новые "Звездные войны" бьют рекорды кассовых сборов

С первых дней показа фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" собрал более 250 млн в американской валюте, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Кинобизнес"
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Половину средств фильм Джей Джей Абрамса заработал в американском прокате, а вторую – в остальных странах мира.
Эпизод вышел в прокат 16 декабря, первыми картину увидели во Франции, Австралии и Швейцарии, 17 декабря "Пробуждение силы" начали показывать в других странах, в том числе в Беларуси.
По прогнозам аналитиков, фильм может стать самым кассовым за всю историю. Сейчас рекордсменом является "Аватар", собравший в 2009 году 2,8 млрд по всему миру.
Сейчас практически во всех странах мира "Пробуждение силы" занимает первое место в кинопрокатных чартах. Единственным исключением является Южная Корея, где лидером идет основанная на реальных событиях драма местного производства "Гималаи". "Звездные войны" уже идут в кинотеатрах всех стран мира, кроме Греции и Индии, здесь фильм начнется 24 декабря, а также Китая, который установил дату начала показа картины на 9 января.
Планируется, что премьера восьмого эпизода состоится в мае 2017 года.