Новые "Звездные войны" бьют рекорды кассовых сборов

Культура
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С первых дней показа фильм "Звездные войны: Пробуждение силы" собрал более 250 млн в американской валюте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Кинобизнес".

Половину средств фильм Джей Джей Абрамса заработал в американском прокате, а вторую – в остальных странах мира.

Эпизод вышел в прокат 16 декабря, первыми картину увидели во Франции, Австралии и Швейцарии, 17 декабря "Пробуждение силы" начали показывать в других странах, в том числе в Беларуси.

По прогнозам аналитиков, фильм может стать самым кассовым за всю историю. Сейчас рекордсменом является "Аватар", собравший в 2009 году 2,8 млрд по всему миру.

Сейчас практически во всех странах мира "Пробуждение силы" занимает первое место в кинопрокатных чартах. Единственным исключением является Южная Корея, где лидером идет основанная на реальных событиях драма местного производства "Гималаи". "Звездные войны" уже идут в кинотеатрах всех стран мира, кроме Греции и Индии, здесь фильм начнется 24 декабря, а также Китая, который установил дату начала показа картины на 9 января. 

Планируется, что премьера восьмого эпизода состоится в мае 2017 года.

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