Новых областей первые шаги

В трех новых областях Казахстана – Абай, Жетысу и Улытау – формируется система управления, перестраиваются бюджеты, происходит множество важных событий, о которых на страницах «Казахстанской правды» расскажут наши новые собственные корреспонденты.

Три новые области Казахстана делают первые самостоятельные шаги. Регионы были созданы по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, которую он озвучил 16 марта 2022 года, выступая с Посланием народу.

Восточно-Казахстанская область была разделена на две части, и в границах существовавшей до 1997 года Семипалатинской области создана область Абай с центром в городе Семее. В Карагандинской области выделена как самостоятельная административно-территориальная единица область Улытау (до 1997 года – Жезказганская), областным центром стал Жезказган. Третий новый регион выделен из состава Алматинской облас­ти и назван Жетысу (в границах Талдыкорганской области до 1997 года) с центром в городе Талдыкоргане. При этом новым административным цент­ром Алматинской области стал город Капшагай, который теперь называется Конаев.

Соответствующий Указ Главы государства вступил в силу 8 июня. С этого момента начали работу акиматы новых регионов, идет формирование департаментов и управлений, прорабатываются вопросы административно-территориального устройства областей. Уже проведены первые заседания акиматов, сформированы планы развития регионов, состоялись встречи с населением, активизируется общественная жизнь.

Обо всех важнейших событиях в жизни новых регионов «Казахстанская правда» рассказывает на своих страницах. Чтобы наши читатели могли получить полную картину из первых рук, в трех областях приступили к работе новые собственные корреспонденты «Казправды».

О событиях в области Абай сообщает на страницах нашей газеты Флора Левина – журналист с 17-летним стажем в сфере СМИ и опытом работы главного редактора региональной газеты. Высшее образование она получала в Государственном университете им. Шакарима в городе Семее. В области Жетысу о жизни нового региона рассказывает профессионал с 15-летним стажем в журналистике, выпускница Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова – Жанар Мыктыбаева. Картину событий в регионе Улытау представит Юлия Пулина, журналист с экономическим образованием (Таразский инновационно-гуманитарный университет, бакалавр экономики и бизнеса), работающая в сфере печатных СМИ с 2005 года.

Если вы хотите рассказать о чем-то важном для региона нашим собкорам, с ними можно связаться по телефонам: в области Абай – Флора Левина, 8 778 919 88 98; в Жетысу – Жанар Мыктыбаева, 8 707 699 46 18; в Улытау – Юлия Пулина, 7 777 652 39 17.