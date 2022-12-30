Новых свершений!

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Ирина Гончарова

В Актау на Президентской елке побывали 250 маленьких мангистаусцев.

На Президентскую елку в Актау пригласили детей-сирот, детей из малообеспеченных и многодетных семей и учеников с высокой успеваемостью в школе. Праздничное мероприятие прошло в большом зале торжеств одного из отелей города. Лучшие артисты области демонстрировали свои таланты и создавали атмосферу праздника на протяжении всего вечера. От имени Президента Республики Казахстан всем детям были розданы подарочные книги, грамоты и сертификаты на 100 тыс. тенге.

– Для детей, кроме этого, организуют экскурсии по областному историко-краеведческому музею имени Абиша Кекилбаева и универсальной библиотеке имени Кабиболлы Сыдиыкова. А под занавес мероприятия для юных участников торжества накроют праздничный стол, – отметила заместитель руководителя управления образования Мангистауской области Айжаксы Туржанова.

– В каждом Послании Глава государства постоянно говорит о необходимости создания условий для роста и процветания подрас­тающего поколения. В нашем регионе в рамках Года детей открыто много социальных объек­тов. Введено в эксплуатацию более 180 спортивных площадок, а также школы, детские сады. Через несколько дней мы будем отмечать Новый год, желаю вам новых свершений. Беззаботного детства вам и мирного неба над головой! – сказал в своем приветственном слове заместитель акима области Улугбек Тыналиев.

В ходе праздника участников ждал неожиданный сюрприз. По видеосвязи в режиме онлайн их поздравили с наступающим Новым годом казахстанские звез­ды и именитые спортсмены: чемпион мира по джиу-джитсу Дархан Нортаев, заслуженный тренер Республики Казахстан по боксу, почетный профессор Карагандинского государственного университета Нургазы Жарылгапов и другие.

В эти дни в Мангистауской области подводят итоги года, проводят новогодние елки для разных слоев населения, организованные спонсорами и государственными органами. Тысячи детей посетили данные мероприятия. Безусловно, акцент делается на социально уязвимых категориях граждан. Свои поздравления и подарки получают не только дети, оставшиеся без попечения родителей. Неравнодушные предприниматели и волонтеры посещают больницы, дома престарелых, одиноких пенсионеров, людей с ограниченными возможностями.

Организованы в регионе и другие новогодние представления. В культурном комплексе имени Абая проводится благотворительная акция «Новогодний бал» и «Ертөстік». В музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина показывают сказки «Мұз әлемі» (Ледяной мир) и «Сұлу мен Құбыжық» (Красавица и Чудовище). Новогодние спектакли для детей поставили и артисты Мангистауского областного театра кукол. Также новогодний утренник для маленьких читателей на тему «Құт, қуанышпен нұрланған Жаңа жыл» подготовили специалисты областной библиотеки имени Кабибуллы Сыдиыкова.

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