"Новым чудом света" назвали рождение трех панд в Китае

"Новым чудом света" назвали рождение 3-х панд в Китае, сообщает Mirror.

Новорожденная тройня была названа "чудом" после успешного появления их на свет. В первое время после рождения тройни Juxiao (мать детенышей - Прим. автора) была слишком слаба, чтобы заботиться о малышах, и их поместили в инкубатор, пока она не окрепла. Пол "тройняшек" пока не сообщается, имен у них тоже еще нет.

"Это - единственная в мире выжившая тройня панд", - говорится в заявлении Chimelong Safari Park, где родились детеныши.

Эксперт по пандам из Wolong National Natural Reserve отметил, что "тройняшки" еще слишком малы, чтобы официально признать их "выжившими". "Сказать, что они выжили, можно будет только тогда, когда им будет 6 месяцев", - сказал специалист.

В дикой природе проживают всего около 1600 панд, и скорость размножения у этого вида крайне низка, а смертность среди новорожденных – очень высока.

Мать новорожденных по имени Juxiao.