Новым министром нацэкономики назначен Куандык Бишимбаев

Кадровые назначения
2158
Министром национальной экономики РК назначен Куандык Бишимбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт primeminister.kz.

"Указом Главы государства Бишимбаев Куандык Валиханович назначен министром национальной экономики", – сообщил Карим Масимов, представляя коллективу МНЭ нового руководителя.

Напомним, накануне, 5 мая, прежний министр Ерболат Досаев подал в отставку, которую принял Президент.

Досаев выразил признательность Главе государства за доверие, оказанное ему на всем пути работы в Правительстве.

"Хочу поблагодарить коллектив за совместную работу. Это была огромная честь для меня. Я считаю, что на Министерстве национальной экономики и на той работе, которую вы сейчас делаете, лежит большая ответственность", – добавил он, пожелав коллегам крепкого здоровья и успехов.

В свою очередь Бишимбаев подчеркнул, что Миннацэкономики является ключевым ведомством в составе Правительства. "Все свои знания и опыт совместно с коллективом министерства я направлю на благо решения задач, поставленных Главой государства", – сказал он.

Напомним, ранее Бишимбаев занимал должность председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (с 2013 года).

Трудовую деятельность начал в 2001 году с должности менеджера управления заимствования и структурного финансирования АО "Банк развития Казахстана". Позже был назначен главным менеджером управления казначейских операций БРК.

С 2002-го по 2013-й работал:

- начальником отдела функционального анализа департамента бюджетной политики и планирования, заместителем начальника управления инвестиционного планирования и анализа Министерства экономики и бюджетного планирования;
- управляющим директором, членом правления АО "Национальный инновационный фонд";
- заместителем председателя правления, член правления АО "Центр маркетинговых и аналитических исследований";
- вице-президентом АО "Корпорация "Ордабасы", председателем совета директоров АО "Интеркомшина";
- советником министра экономики и бюджетного планирования;
- советником заместителя Премьер-Министра;
- президентом АО "Центр развития торговой политики" при Министерстве индустрии и торговли;
- вице-министром индустрии и торговли;
- заведующим отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента;
- помощником Президента;
- вице-министром экономического развития и торговли;
- заместителем председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

Популярное

Все
Праздник, объединивший народы и страны
Казахский язык – язык науки, техники, инноваций
Спасатели получили новую технику
Путь на Балхаш станет более комфортным
Движение к справедливости и здоровью
Сенаторы рассмотрят меры повышения прозрачности системы ОМС
Фильтры от Трампа из Алматы
Стройка стоит, дольщики ждут
Обеспечение социального развития в условиях новых глобальных вызовов
В Аулиеколе создается лесосеменной комплекс
Общие устремления, практические планы
Мажилисмены фракции партии «Amanat» высказали предложения по новому Налоговому кодексу
Открыто месторождение редкоземельных металлов
Во имя единства и согласия
Вручены государственные награды
Женский вопрос, требующий внимания
Половодье пошло на спад
Накопить, использовать и снова накопить
Цель – удвоение объемов аграрного производства
Работа с молодежью требует комплексного подхода
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Вспоминать войну фронтовики не любят – история единственного ветерана ВОВ из Актюбинской области
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Как на севере страны готовятся к посевной
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Головкин выступил на открытии этапа Кубка мира по боксу в Бразилии
Без права на ошибку: дорожница рассказала о профессии
Более тысячи скворечников и кормушек для птиц изготовили студенты колледжа в Конаеве
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Сообщить владельцу авто о проблеме теперь можно через eGov Mobile
Проект «Полиэтилен» с далеко идущими планами
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину

Читайте также

Стало известно, кто займет место Дариги Назарбаевой в Мажил…
Освобожден от должности вице-министр национальной экономики…
Крупные кадровые перестановки провел Токаев
Ряд кадровых назначений произвел Президент Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]