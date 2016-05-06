Министром национальной экономики РК назначен Куандык Бишимбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт primeminister.kz
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"Указом Главы государства Бишимбаев Куандык Валиханович назначен министром национальной экономики", – сообщил Карим Масимов, представляя коллективу МНЭ нового руководителя.
Напомним, накануне, 5 мая, прежний министр Ерболат Досаев подал в отставку
, которую принял Президент.
Досаев выразил признательность Главе государства за доверие, оказанное ему на всем пути работы в Правительстве.
"Хочу поблагодарить коллектив за совместную работу. Это была огромная честь для меня. Я считаю, что на Министерстве национальной экономики и на той работе, которую вы сейчас делаете, лежит большая ответственность", – добавил он, пожелав коллегам крепкого здоровья и успехов.
В свою очередь Бишимбаев подчеркнул, что Миннацэкономики является ключевым ведомством в составе Правительства. "Все свои знания и опыт совместно с коллективом министерства я направлю на благо решения задач, поставленных Главой государства", – сказал он.
Напомним, ранее Бишимбаев занимал должность председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (с 2013 года).
Трудовую деятельность начал в 2001 году с должности менеджера управления заимствования и структурного финансирования АО "Банк развития Казахстана". Позже был назначен главным менеджером управления казначейских операций БРК.
С 2002-го по 2013-й работал:
- начальником отдела функционального анализа департамента бюджетной политики и планирования, заместителем начальника управления инвестиционного планирования и анализа Министерства экономики и бюджетного планирования;
- управляющим директором, членом правления АО "Национальный инновационный фонд";
- заместителем председателя правления, член правления АО "Центр маркетинговых и аналитических исследований";
- вице-президентом АО "Корпорация "Ордабасы", председателем совета директоров АО "Интеркомшина";
- советником министра экономики и бюджетного планирования;
- советником заместителя Премьер-Министра;
- президентом АО "Центр развития торговой политики" при Министерстве индустрии и торговли;
- вице-министром индустрии и торговли;
- заведующим отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента;
- помощником Президента;
- вице-министром экономического развития и торговли;
- заместителем председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".