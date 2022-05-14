Новым президентом ОАЭ избрали шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна

Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал сегодня, 14 мая, новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает национальное информационное агентство WAM, совет единогласно избрал наследного принца Абу-Даби президентом Объединенных Арабских Эмиратов.

Заседание совета возглавил вице-президент и премьер-министр, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который временно исполняет обязанности главы государства.

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.

Напомним, Министерство по делам президента объявило народу ОАЭ, арабским и исламским нациям и всему миру о смерти лидера нации, ее покровителя, Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, который скончался вчера, в пятницу, 13 мая, в возрасте 73 лет.

В стране объявлен национальный траур, который, согласно заявлению, будет действовать 40 дней, все это время будут приспущены государственные флаги. На три дня закрываются все министерства, государственные учреждения и предприятия частного сектора.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования Наследному принцу Эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну и Вице-президенту, Премьер-министру ОАЭ шейху Мухаммеду бин Рашиду Аль Мактуму.