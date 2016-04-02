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Новым президентом Вьетнама стал Чан Дай Куанг
Жания Уранкаева
Чан Дай Куанг избран новым президентом Вьетнама на сессии парламента страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Tass.ru.

Как сообщается, бывший руководитель министерства общественной безопасности Чан Дай Куанг получил поддержку 91% депутатов Национального собрания (однопалатный парламент), которое по Конституции является высшим органом власти в республике.

"Сразу же после объявления результатов голосования новый президент принес перед Национальным собранием присягу на верность правящей в стране Коммунистической партии (КПВ) и народу Вьетнама", – говорится в распространенном СМИ сообщении. 

Чан Дай Куанг родился в северной вьетнамской провинции Ниньбинь. Является кадровым офицером органов госбезопасности СРВ, имеет ученую степень доктора юриспруденции, с 2006 года член Центрального комитета (ЦК) КПВ, а с 2011 года – член Политбюро ЦК КПВ.

На посту президента Вьетнама Чан Дай Куанг сменил 67-летнего Чыонг Тан Шанга, который возглавлял страну с 2011 года.

Добавим, что на следующей неделе новоизбранный президент представит на утверждение парламента кандидатуру главы правительства на период 2016–2020 годов. Ранее вьетнамский парламент избрал нового спикера, которым впервые в истории стала женщина – 62-летняя Нгуен Тхи Ким Нган. 

Напомним, объем внешней торговли Казахстана с Вьетнамом составляет свыше $200 млн, из них импорт составляет $190 млн, экспорт – $10 млн. В феврале текущего года Нурсултан Назарбаев подписал Закон РК "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Социалистической Республикой Вьетнам с другой стороны". 

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