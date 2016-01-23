Новым тренером сборной Казахстана по футболу станет француз Эрве Ренар, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на kazfootball.kz
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"7-летний тренер Эрве Ренар станет главным тренером сборной Казахстана", – отмечается в информации.
По данным СМИ, французский специалист прилетел в Астану и провел переговоры с ФФК. "Ожидается, что в ближайшие дни его представят в качестве главного тренера сборной Казахстана, которую ранее покинул россиянин Юрий Красножан", – говорится в сообщении.
Ренар известен своими победами в Кубке Африканских наций в 2012 и в 2015 годах, тренируя сборные Замбии и Кот-д'Ивуара. Также он возглавлял такие клубы, как французские "Сошо", "Шербур" и "Лилль".