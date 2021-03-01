Новым вице-министром труда стал Ержан Биржанов

Выборы депутатов в Мажилис Парламента и областные маслихаты состоятся в первой половине будущего года. Об их значении мы попросили рассказать депутата Акмолинского облмаслихата, председателя общественного совета города Косшы, председателя Ассоциации деловых женщин по региону Сайру Матайбаеву