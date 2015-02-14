Новый агрессивный штамм ВИЧ открыли ученые на Кубе

На Кубе обнаружен новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство ТАСС
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Его обнаружила международная команда ученых лаборатории клинической и эпидемиологической вирусологии Левенского католического университета в Бельгии и Института тропической медицины имени Пьера Кюри на Кубе.
Как пишет издание El Nuevo Herald, рекомбинантный вирус CRF19_cpx заметно ускоряет развитие СПИДа.
"Новый штамм – это комбинация фрагментов подтипов D, A и G ВИЧ-инфекции. Несмотря на то, что своим происхождением он обязан Африке, стал эпидемическим только на Кубе. Ученые исследовали образцы крови пациентов, которые прошли лечение в Институте имени Пьера Кюри с 2007 года. Оказалось, что у пациентов со штаммом CRF19_cpx в крови находилось большое количество вируса. Неожиданно быстрая эволюция СПИДа значительно увеличивает риск заболевания еще до того, как потенциальные больные отдают себе в этом отчет", – говорится в материале.
Ученые рассказали, что в последнее время значительно распространились случаи заболевания, проявляющие себя неожиданно. Это и послужило причиной беспокойства и проведения исследования. Обычно у носителей ВИЧ-инфекции болезнь развивается от 6 до 10 лет, поясняют специалисты, в то время как у 16% диагностированных на Кубе больных СПИД обнаруживался уже на стадии диагностики.
Тем не менее проведенного исследования недостаточно для точного установления причин агрессивности вируса. Некоторые ученые приписывают появление новых свойств происшедшим в последнее время мутациям вирусов.
"По данным совместной программы ООН по ВИЧ/СПИДу, с 2005 года число новых случаев этого заболевания в мире, особенно в Карибском регионе, сократилось на 40%. На Кубе, по последним данным, с 1986 по 2013 год обнаружено свыше 19,7 тыс. случаев болезни, из которых 3,3 тыс. закончились смертельным исходом. Ежегодно в стране с 11-миллионным населением сдается более 2 млн анализов крови на ВИЧ-инфекцию", – отмечается российское агентство.