Общество
Новый аким Алматинской области встретился с жителями сел и городов региона
Асет Калымов

«Дорожная карта» социальных проблем

Жители сел и городов агломерации рассказали акиму Алматинской области Марату Султангазиеву о своих насущных нуждах.

Весьма насыщенной выдалась первая рабочая поездка вновь назначенного главы региона по подведомственной территории. Аким Алматинской области посетил три района, граничащие с Алматы, где ознакомился с положением дел и провел встречи с местными жителями.

Первым пунктом рабочей программы Марата Султангазиева стал густонаселенный Илийский район – ключевой драйвер экономики, на долю которого приходится 35% промышленной продукции Алматинской области. Район инвестиционно привлекательный, здесь динамично развиваются как промышленность, так и сельское хозяйство, малый и средний бизнес.

Вместе с тем имеется проблемы нехватки пастбищных угодий, не работает большинство теплиц (25 из 36). С каждым годом растет очередь на получение жилья, обострился вопрос трехсменных школ, по числу которых (20) Илийский район удерживает невеселое лидерство.

Выступая с докладом, аким поручил вернуть неиспользуемые земли в сельскохозяйственный оборот, навести порядок в сфере индивидуального жилищного строительства. Под особый контроль районных властей должны быть взяты вопросы централизованного газо- и водоснабжения сел. В частности, износ водопроводных сетей составляет 45%, в 19 населенных пунктах требуется их ремонт.

Пришедшие на встречу жители Ащыбулакского сельского округа рассказали, что на протяжении многих лет им доставляет серьезный дискомфорт зловоние, исходящее от расположенных рядом очистных сооружений ГКП «Алматы су». Люди жалуются на головные боли, кашель, резь в глазах. Кроме того, сельчане просят наладить работу общественного транспорта, отремонтировать здания ЦОНа и центра занятости населения.

К слову, широкий спектр проблем был поднят и на встречах Марата Султангазиева с жителями Талгарского и Карасайского районов. И в Каскелене, и в Талгаре жизнь бьет ключом, стабильно растет экономика. Однако людей волнуют проблемы бездорожья, нехватки чистой питьевой воды, перебоев с электроснабжением. Гражданские активисты сообщали об отсутствии школ, больниц, детских площадок, уличного освещения.

Дав соответствующие поручения местным властям, Марат Султангазиев пояснил, что отныне вопросы финансирования строительства и ремонта тех или иных объектов будут переданы акимам районов. Те по согласованию с общественностью сами будут решать: куда и сколько направить бюджетных средств, что необходимо сделать в первую очередь.

Тем не менее все озвученные проблемы аким области взял под личный контроль, поручив разработать специальную «дорожную карту» по решению социальных вопросов населения.

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