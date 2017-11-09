​Новый алфавит – новые возможности

Заседание «круглого стола» «Жаңа әліпби – жаңғыру жолы» организовали Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Фонд развития государственного языка. В мероприятии приняли участие общественные деятели, депутаты, ученые-лингвисты, политологи, известные журналисты и блогеры.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Султан Айтжанов.

– В первую очередь, как сказал Глава государства, это важное решение для сохранения собственного национального кода. Использование латиницы также открывает дорогу новым технологиям, современным достижениям науки, – отметил он.

В своем докладе один из разработчиков алфавита – директор Республиканского координационно-методического центра развития языков им. Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов говорил об историческом значении этого события, важности перехода на новый алфавит для повышения конкурентоспособности государства, а также укрепления национальной идентичности.

– Латинская графика будет внедряться поэтапно, период апробации займет ­несколько лет, – подчеркнул Ербол Тлешов.

В ходе дискуссии свои мнения выразили депутаты Мажилиса Парламента РК Бахытбек Смагул и Геннадий Шиповских, ветеран журналистики Мамет Сулеймен, известный блогер Канат Ауесбай и другие. Все участники «круглого стола» отметили важность начавшегося процесса перехода. Эксперты предложили включить в состав Национальной комиссии известных ученых, общественных деятелей, IT-специалистов, журналистов, блогеров, представителей других профессий.

Завершая мероприятие, директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев сказал:

– В течение нескольких лет, до 2025 года, будет введен новый алфавит казахского языка. Впереди – процесс анализа и обсуж­дения соответствия представленного варианта алфавита с точки зрения природы и закономерностей казахского языка, приспособленности к орфографическим и орфоэпическим правилам.

Предложения и замечания, высказанные участниками заседания, будут переданы Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику.