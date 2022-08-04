Новый авиарейс из Казахстана в Китай запустят в августе

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщило о запуске в августе нового авиарейса по маршруту Нур-Султан – Чэнду, передает Kazpravda.kz.

"В рамках работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения, Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Китайской Народной Республики проработан вопрос увеличения регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Китаем", - проинформировали в МИИР.

Так, китайская авиакомпания "Air China", начиная с 21 августа, планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по новому маршруту Нур-Султан – Чэнду с частотой 1 рейс в неделю по воскресеньям на воздушных судах типа А320.

"Увеличение авиасообщения между Казахстаном и Китаем позволит ускорить развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами", - отметили в министерстве.

Полеты планируется выполнять со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованном на сайте авиакомпании расписанием, добавили в ведомстве.