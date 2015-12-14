Новый автозавод откроют к 2018 году в ВКО

Экономика
В Восточно-Казахстанской области к 2018 году планируется построить завод по производству автомобилей. Об этом сообщил на брифинге в СЦК аким региона Даниал Ахметов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Премьер-Министра.

"Мы предполагаем, что к 2018 году будет совершенно новый уникальный завод, который будет выпускать 180 тысяч автомобилей ежегодно", – сказал Ахметов.

На подведение инфраструктуры для проекта по госпрограмме выделено 6 млрд тенге из республиканского бюджета.

Кроме того, в области планируется наладить производство комплектующих для автомобилей.

"Компания Price Waterhouse работает над мастер-планом, в котором мы должны дать сигнал бизнесу, с какого объема выпускаемых автомобилей тот или иной компонент автомобилестроения будет эффективен и выгоден для местных товаропроизводителей. Скажем, с какого объема будет выгодно производство сидений для автомобилей, с какого объема изделий будет выгодно производство коробки передач. Каждый компонент будет разложен по уровню рентабельности, который будет в прямой пропорциональности от количества выпускаемых автомобилей", – пояснил аким.

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