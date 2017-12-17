Новый детский сад на 300 мест открылся в Семее

Общество
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В преддверии Дня Независимости в Семее сдан в эксплуатацию новый детский сад. В нем будут заниматься ребята в возрасте от полутора до шести лет на казахском и русском языках, сообщает altaynews.kz.

По словам учредителя мини-центра "Ер-Тан 1" Кайрата Кондебаева, новый детский сад он открыл в микрорайоне "Юность" в рамках реализации программы государственно-частного партнерства. Именно в этом микрорайоне, расположенном в левобережной части города, жители остро нуждались в дополнительном дошкольном учреждении. Кстати, для предпринимателя это уже второй детский садик. Свой первый опыт в сфере бизнеса предоставления услуг в сфере дошкольного образования он приобрел, открыв аналогичный садик в Усть-Каменогорске.



Новый детский сад был открыт на базе уже существующего здания, которое в разные годы использовалось в самых различных целях. В 2016 году оно было выкуплено и реконструировано. В его реконструкцию Кайрат Кондебаев инвестировал свыше 300 миллионов тенге. Сегодня здание оснащено всем необходимым, и двухэтажный дом стал настоящим теремком, где малыши чувствуют себя по-настоящему дома, отмечается в информации.

В планах учредителя уже в 2018 году благоустроить территорию детского сада. Здесь будет построен небольшой теннисный корт, футбольное поле, установлены спортивные снаряды.

"Мы хотим сделать ставку на здоровый образ жизни. Поэтому будем открывать дополнительные секции по футболу, теннису, карате, танцам и другим видам спорта. Кроме того, дошколята будут заниматься по программе трехъязычия, с ранних лет осваивая сразу три языка", – поделился планами Кайрат Кондебаев.



Руководитель отдела образования Семея Наталия Фесенко проинформировала, что на сегодня в городе успешно работают уже 33 частных детских сада и мини-центра, которые тесно сотрудничают с отделом образования. С 2018 года в разных районах Семея начнут свою работу еще 6 дошкольных учреждения, в том числе и мини-центр "Ер-Тан 1". Это позволит создать свыше 700 новых мест для дошколят.

"Программа государственно-частного партнерства позволяет решить проблему занятости детей дошкольного возраста. Всего за несколько лет нам удалось сократить очередь в детские сады более чем в два раза. Еще совсем недавно мы насчитывали более 10 тысяч ребят с 1 до 6 лет, нуждающихся в дошкольных учреждениях. Сейчас их количество сократилось более чем в два раза и составляет чуть более 4 тысяч малышей. Причем большая часть из них – дети в возрасте от 0 до 3 лет", – рассказала Наталия Фесенко.

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