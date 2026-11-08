Новый Дом творчества для юных талантов открылся в Бурабае

Общество

Комплекс Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой рассчитан на одновременное размещение 305 человек

Фото: МКИ

В Бурабайском районе Акмолинской области открылся Дом творчества «Shabyt Fantasy» Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой. Комплекс предназначен для творческого развития, обучения и оздоровительного отдыха детей и молодежи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ.

В церемонии открытия приняли участие вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков, председатель правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чинкисбаева, ректор университета Галым Ахмедьяров, преподаватели, студенты и представители творческого сообщества.

Новый Дом творчества расположен в районе озера Катарколь. Общая площадь комплекса превышает 4,7 тысячи квадратных метров. На территории находятся четыре жилых корпуса на 91 комнату и двухэтажное здание клуба-столовой. Одновременно здесь смогут проживать и заниматься творчеством до 305 человек.

При поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» на территории также построили спортивные площадки.

«В своем Послании Глава государства подчеркнул важность всестороннего развития подрастающего поколения, совершенствования способностей одаренных детей и поддержки их творческого потенциала. Своевременно распознать талант каждого ребенка и создать условия для его развития является нашей общей задачей. Уверен, что «Shabyt Fantasy» станет пространством, которое поможет юным талантам воплотить свои мечты и укрепит их интерес к искусству», — отметил вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков.

Как сообщили в Министерстве культуры и информации РК, комплекс будет работать круглый год. Здесь планируют организовывать мастер-классы, репетиции, учебно-тренировочные сборы, концерты, конкурсы, фестивали и образовательные интенсивы.

Во время открытия гости ознакомились с инфраструктурой Дома творчества. Для участников провели мастер-класс по станковой живописи и сценографии «Қиял самғау».

Завершилась программа концертом молодых исполнителей и творческих коллективов университета.

#дети #творчество #Бурабай

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