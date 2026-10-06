Новый Дворец школьников появился в Астане

Фото: акимат Астаны

В районе «Сарыарка» Астаны завершается строительство нового Дворца школьников, рассчитанного на 750 мест. Объект расположен вблизи пересечения улиц Ақан Сері и С189, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Дворец школьников станет площадкой для дополнительного образования, спорта и творческого развития детей. Здесь будут организованы занятия по общей физической подготовке, хореографии, настольному теннису и нейрофитнесу. Также предусмотрены шахматный кабинет и оздоровительный комплекс.

Разные направления, объединенные в одном центре, позволят школьникам пробовать себя в различных видах деятельности и выбирать занятия с учетом своих интересов и способностей. Наряду с физической активностью здесь создадут условия для интеллектуального и творческого развития.

Особое внимание уделено организации содержательного досуга во внеучебное время. Школьники смогут заниматься спортом и творчеством, развивать свои способности, общаться со сверстниками и находить новые увлечения.

Открытие Дворца школьников расширит для семей района доступ к дополнительным занятиям вблизи места проживания.

После ввода в эксплуатацию объект дополнит социальную инфраструктуру района «Сарыарка» и создаст дополнительные возможности для развития и досуга детей и подростков столицы.