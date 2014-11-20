Новый экспресс-маршрут появился в Астане Общество

Новый экспресс-маршрут № 53э открыт в Астане с 20 ноября 2014 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на управление пассажирского транспорта и автомобильный дорог.



Экспрессный маршрут будет следовать от железнодорожного вокзала до международного аэропорта Астаны со следующей схемой движения: ж/д вокзал – ул. Біржан сал – пр. Жеңіс – ул. Сейфуллина – пр. Республики – ул. Ташенова – ул. Шалқыма – мост "М-1" – ул. Орынбор –ул. Конаева – пр. Туран – ул. Достык – пр. Кабанбай-батыра – Международный аэропорт Астана (конечная остановка). Обратный путь по аналогичной схеме движения.



Промежуточными остановками будут: ТОиБ им. К. Байсеитовой, Университет искусств (Музакадемия), БТА Банк, мкр. "Самал", парк "Ата тюрк", Дом министерств, КТЖ, Кардиохирургическая клиника, стадион "Астана Арена", Назарбаев Университет, жилой массив "Пригородный".



Стоимость проезда на экспрессном маршруте составит 120 тенге для взрослых, 60 тенге для детей, общие, детские и льготные проездные билеты недействительны.



Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, новый экспрессный маршрут № 53э – это новый комфортабельный автобус, в котором предусмотрены удобные места для пассажиров. За счет продуманной схемы движения он будет обеспечивать более быстрый проезд по маршруту.