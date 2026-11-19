В рамках проекта расширения Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (ПРК-1) введен в эксплуатацию шестой компрессор. Его мощность позволяет осуществлять обратную закачку в пласт до 4 млрд кубомет­ров газа в год.

фото предоставлено пресс-службой акима области

Ввод новых мощностей направлен на поддержание стабильного уровня добычи жидких углеводородов на месторождении. Успешный запуск знаменует начало очередного этапа в истории Карачаганака и демонстрирует высокий потенциал консорциума «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО) в осуществлении крупных проектов мирового уровня.

На торжественной церемонии аким Западно-Казахстанской облас­ти Нариман Турегалиев назвал этот важный для нефтегазовой отрас­ли республики проект наглядным примером эффективного сотрудничества государства и инвесторов.

Руководитель региона выразил благодарность международным партнерам, инженерно-техничес­ким специалистам и строителям, а также коллективу уполномоченного органа – ТОО «PSA» во главе с генеральным директором, председателем правления Бекетом Избас­тиным, принимавшему участие в принятии инвестиционных решений и обеспечившему качественное и своевременное исполнение обязательств.

Аким акцентировал внимание на том, что увеличение доли местного содержания, поддержка отечественных предприятий и обеспечение занятости населения являются приоритетными направлениями государственной политики. И если говорить о строительстве шестого компрессора, то в этих работах было задействовано около двух тысяч местных жителей.

КПО, ведущий разработку и освоение Карачаганака, вносит значительный вклад в осуществление социальных и инфраструктурных проектов в регионе.

В 2025–2026 годах здесь было полностью завершено и введено в экс­плуатацию 24 проекта. На основании меморандума о сотрудничестве местные предприниматели, участвующие в программе «Ауыл аманаты», продали компании-инвестору товаров и услуг на 1,3 млрд тенге.