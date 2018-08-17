Новый финансовый продукт для приобретения жилья запустят в Казахстане

Казахстанская ипотечная компания разрабатывает новые инструменты по обеспечению доступным жильем казахстанцев. На данный момент идет обсуждение, сообщил на пресс-конференции в Алматы заместитель председателя правления Айсултан Акчурин, передает Inform.kz
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Руководители АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания" в ходе брифинга объявили о завершении к концу 2018 года одного из направлений программы "Нұрлы жер" – арендное жилье с правом выкупа.
"Нами проводится разработка новых инструментов, которые позволят также обеспечить доступным жильем казахстанцев. Пока проект продукта на стадии разработки. Он будет рассмотрен Советом директоров и утвержден в установленном порядке. В наших планах разработать его до конца года", – объяснил представитель АО "Казахстанская ипотечная компания".
Напомним, что в рамках программы жилищного строительства "Нұрлы жер" на арендное жилье было направлено более 160 миллиардов тенге и предоставлено более миллиона квадратных метров жилья очередникам местных исполнительных органов. До конца года будет сдана в эксплуатацию по программе "арендное жилье с правом выкупа" еще 41 тысяча кв. метров жилья.