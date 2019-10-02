Новый формат диалога

Жанна Балыкова

За два года работы в «Доступный акимат» со своими проблемами и вопросами обратились порядка 100 тыс. горожан. Помимо личного приема жителей акимом области, филиалы партии «Nur Otan» проводят также традиционный «Открытый акимат», где были приняты десятки тысяч западноказахстанцев.

Главная цель «Доступного акимата» – создание удобной площадки для приема посетителей, обработка необходимых документов. Этот проект уже реализуется в Акжаикском, Бурлинском и других районах области. Новый формат взаимодействия представителей государственных органов и жителей города, когда все находятся в одном зале, где посетители одновременно могут получить консультации и ответы на свои вопросы в одном месте, показал свою эффективность.

Также для обеспечения обратной связи с населением в каждом районе и городе Уральске есть общественные представители акима области, которые оказывают необходимую помощь акимам районов и города в решении текущих и стратегических вопросов. Личный контакт с гражданами, выстраивание грамотной работы с населением повышают доверие граждан к институтам власти. В областном центре и районах работают общественные мониторинговые группы из числа местных жителей, которые осуществляют внешний мониторинг за ходом строительства всех социальных объектов. Об этом и говорил Президент в своем Послании.

Чтобы держать руку на пульсе событий региона, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев в социальных сетях опубликовал свой номер на WhatsApp, куда каждый житель может направлять свои идеи, предложения и проекты по развитию области.

– После того как я поделился своим личным номером в соцсетях, мне стали приходить сотни сообщений от жителей региона. В основном озвучивают проблемные вопросы, это около 98% всех сообщений. Всего лишь около 2% поступают интересные предложения по развитию региона. Недавно написал молодой человек, уроженец Сырымского района, который на протяжении последних восьми лет живет в Дании. В Казахстан, в частности в ЗКО, периодически приезжает навещать родителей. Он работает в одной крупной нефтегазовой компании Дании и предлагает интересный проект по экологическому воспитанию детей. По его словам, в Европе уделяют этому особое внимание, начиная с детского сада, дети к природе и животным относятся очень трепетно. Молодой человек предложил отправить в наш регион волонтеров, которые поделились бы своим опытом в этом направлении. Предложение очень интересное. Отрадно, что даже живя за границей, наш земляк стремится сделать что-то полезное и нужное для своей малой Родины, – говорит Гали Искалиев.

Также как хороший пример взаимодействия с населением зарекомендовал себя запущенный в текущем году городской call-центр аварийно-коммунальных служб iKomekUralsk 109. С мая поступило уже около 15 тыс. звонков жителей, отработано свыше 7 тыс. обращений. Планируется запуск Единой дежурно-диспетчерской службы «112», где будут объединены службы «101», «102», «103». 

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