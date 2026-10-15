Новый формат ЕНТ представили в Казахстане

Образование
Дана Аменова
корреспондент

В Qazaq AI Research University прошёл форум, посвящённый Дню работников высшего образования. Директор Национального центра тестирования Нурсеит Байжанов представил доклад «Новый формат ЕНТ как современный инструмент оценки знаний учащихся», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба МНВО РК

В мероприятии приняли участие представителии руководство МНВО, вузов и подведомственных организаций.

В своём выступлении Нурсеит Байжанов рассказал о проекте Admission Insight Test (AIT), который НЦТ реализует совместно с международной организацией ETS. Проект стартовал в феврале 2026 года и рассчитан до 2030 года. Его цель – обновить подходы к вступительному оцениванию с учётом изменений в системе образования и требований современного мира.

«Знание перестало быть дефицитом. Дефицитом стало суждение. Экзамен, проверяющий воспроизведение знаний, сегодня измеряет то, что ИИ делает быстрее абитуриента. Поэтому реформа приёма – один из самых мощных рычагов изменения всей системы образования: когда меняется модель приёма, вместе с ней начинает меняться вся система», – отметил Нурсеит Байжанов.

Предлагаемая структура AIT включает две составляющие:

1) Предметные тесты – по 14 профильным предметам. Задания актуализируются в соответствии с государственным стандартом, при этом акцент смещается от простого воспроизведения информации к более глубокому пониманию материала.

2) Навыковый тест – пять модулей, направленных на оценку критического мышления, академического письма и исследовательских навыков, коммуникативных навыков, ИИ-, количественной и цифровой грамотности, а также креативного и дизайн-мышления. Последний модуль находится в разработке.

При этом директор НЦТ обратил внимание, что предметные знания сохраняют ключевое значение. Навыковая составляющая призвана дополнить их оценку, а не заменить её. Предлагаемая структура экзамена будет уточняться с учётом образовательной политики и результатов исследований.

Отдельное внимание в докладе было уделено открытости разработки. В апреле 2026 года НЦТ и ETS провели исследование с участием около 4 тыс. респондентов, организовали восемь фокус-групп и четыре углублённые дискуссии в Астане.

К разработке привлекаются университеты, преподаватели и другие участники системы образования, что позволяет учитывать различные точки зрения при формировании новой модели вступительного оценивания.

Следующим этапом станет пилотирование AIT, запланированное на весну 2027 года.

#новый #ЕНТ #формат

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