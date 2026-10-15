Новый формат ЕНТ представили в Казахстане

Фото: пресс-служба МНВО РК

В мероприятии приняли участие представителии руководство МНВО, вузов и подведомственных организаций.

В своём выступлении Нурсеит Байжанов рассказал о проекте Admission Insight Test (AIT), который НЦТ реализует совместно с международной организацией ETS. Проект стартовал в феврале 2026 года и рассчитан до 2030 года. Его цель – обновить подходы к вступительному оцениванию с учётом изменений в системе образования и требований современного мира.

«Знание перестало быть дефицитом. Дефицитом стало суждение. Экзамен, проверяющий воспроизведение знаний, сегодня измеряет то, что ИИ делает быстрее абитуриента. Поэтому реформа приёма – один из самых мощных рычагов изменения всей системы образования: когда меняется модель приёма, вместе с ней начинает меняться вся система», – отметил Нурсеит Байжанов.

Предлагаемая структура AIT включает две составляющие:

1) Предметные тесты – по 14 профильным предметам. Задания актуализируются в соответствии с государственным стандартом, при этом акцент смещается от простого воспроизведения информации к более глубокому пониманию материала.

2) Навыковый тест – пять модулей, направленных на оценку критического мышления, академического письма и исследовательских навыков, коммуникативных навыков, ИИ-, количественной и цифровой грамотности, а также креативного и дизайн-мышления. Последний модуль находится в разработке.

При этом директор НЦТ обратил внимание, что предметные знания сохраняют ключевое значение. Навыковая составляющая призвана дополнить их оценку, а не заменить её. Предлагаемая структура экзамена будет уточняться с учётом образовательной политики и результатов исследований.

Отдельное внимание в докладе было уделено открытости разработки. В апреле 2026 года НЦТ и ETS провели исследование с участием около 4 тыс. респондентов, организовали восемь фокус-групп и четыре углублённые дискуссии в Астане.

К разработке привлекаются университеты, преподаватели и другие участники системы образования, что позволяет учитывать различные точки зрения при формировании новой модели вступительного оценивания.

Следующим этапом станет пилотирование AIT, запланированное на весну 2027 года.