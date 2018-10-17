​Новый формат общения

Мадина Нургалиева, заместитель директора КИСИ при Президенте РК

Это Послание Главы государство было двадцать третьим по счету и одним из самых запоминающихся. Я бы в первую очередь отметила его новый, достаточно нестандартный, формат – непосредственное интерактивное общение Президента с представителями политической власти и госслужащими. Собственно, с теми людьми, которые руководят страной на местах и в конкретных сферах. Это для меня было особой «изюминкой» Послания. Впечатлила и содержательная часть, продиктованная заботой Президента о человеке, повышении благосостояния казахстанцев и качества жизни.

В мировой практике принято разделять уровень и качество жизни. Качество жизни – это более глубокое и концептуальное понятие, которое включает в себя не только здравоохранение, образование, социальную сферу, но и такие вопросы, как проведение досуга, качество питания и отдыха. Иначе говоря, это все, что окружает нас, но с приставкой «качество».

Мама у меня педагог. И мне особенно приятно, что в преддверии Дня учителя Глава государства большой комплекс вопросов посвятил сфере образования. Предложение принять Закон «О статусе педагога» – очень важное решение. И прежде всего потому, что учителя – это лидеры модернизационных преобразований в стране. Они многое могут, только надо им помочь.

У нас в стране в систему образования вовлечены 5 миллионов человек. Это значит, что 5 миллионов наших молодых граждан сейчас обучаются. 3 миллиона – это школьники. Около 860 тысяч – дошколята. Около миллиона – студенты вузов, колледжей и других учебных заведений. Обучают юное поколение около 600 тысяч педагогов. А если говорить в общих чертах о портрете педагога сегодня, преимущественно казахоязычного, то это возраст 41 год, стаж 16 лет. О пяти миллионах вовлеченных в образование я уже говорила, а если к этому числу добавить еще и родителей, то у педагогов в нашей 18-миллионной стране получится большой круг влияния. Поэтому именно педагоги могут взять на себя распространение инновационных и перспективных идей для улучшения благосостоя­ния наших граждан.

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